Giá cà phê hôm nay 19/10/2026: Trong nước ổn định quanh 93.000 đồng/kg

Sau phiên phục hồi 1.000 đồng/kg, giá cà phê trong nước bước sang ngày 19/10 trong trạng thái ổn định. Thị trường tạm giữ vùng 93.000 đồng/kg trong lúc chờ các sàn quốc tế mở cửa trở lại và thêm tín hiệu từ vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 18/10: Arabica bật hơn 3%, Tây Nguyên phục hồi

Giá cà phê hôm nay 18/10/2026 tại Tây Nguyên phục hồi 1.000 đồng/kg, lên 92.100 - 93.000 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cùng bật tăng.

Giá cà phê trong nước giữ mốc 93.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện phổ biến từ 92.100–93.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ mức 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ở mức 92.100 đồng/kg.

Mức bình quân tham khảo tiếp tục ở khoảng 92.900 đồng/kg. Sau những phiên tăng giảm mạnh giữa tháng 10, thị trường đang có một nhịp chững lại trước khi bước vào tuần giao dịch mới.

Giá thế giới chưa có phiên giao dịch mới

Do cuối tuần, các sàn cà phê quốc tế chưa ghi nhận mức đóng cửa mới.

Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 tiếp tục được tham chiếu ở mức 3.414 USD/tấn, tăng 39 USD so với phiên trước. Kỳ hạn tháng 1/2027 ở 3.405 USD/tấn, còn tháng 3/2027 đạt 3.378 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 giữ mức 305,60 US cent/lb sau phiên tăng mạnh 10,80 cent, tương đương 3,66%.

Hợp đồng tháng 3/2027 ở 294,50 US cent/lb, tháng 5/2027 đạt 290,50 US cent/lb. Như vậy, cả Robusta và Arabica đều bước vào tuần mới từ nền giá đã phục hồi đáng kể.

Thị trường chờ tín hiệu đầu tuần

Việc giá cà phê trong nước đi ngang sau phiên tăng cho thấy thị trường đang thận trọng trước những tín hiệu mới.

Một mặt, đà phục hồi trên hai sàn quốc tế tạo lực đỡ cho giá thu mua trong nước. Mặt khác, vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang tiến triển, đồng nghĩa nguồn hàng có thể tăng dần trong những tuần tới.

Vì vậy, vùng 92.000–93.000 đồng/kg vẫn là khu vực đáng chú ý trong ngắn hạn. Diễn biến của Robusta London khi mở cửa tuần mới, cùng tốc độ thu hoạch và lượng hàng thực tế được bán ra, sẽ quyết định khả năng giá tiếp tục phục hồi hay quay lại trạng thái giằng co.