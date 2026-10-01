Giá cà phê hôm nay 19.10.2026: Sức ép vụ mới còn đáng chú ý

Nhịp tăng trong lần công bố gần nhất đã đưa vùng giá cao trở lại 93.000 đồng/kg. Tuy nhiên, việc giữ được mặt bằng này còn phụ thuộc vào nhu cầu thu mua trong nước và tiến độ đưa cà phê vụ mới ra thị trường.

Hình minh họa

Giá tham khảo cao nhất 93.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 17.10.2026; tại thời điểm kiểm tra tối 18.10, các trang địa phương của nguồn ưu tiên chưa có bảng mới hơn.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô. Mức tăng dưới đây thuộc ngày 17.10 so với 16.10, không phải biến động của ngày 19.10.

Bình quân số học bốn vùng là 92.675 đồng/kg; chênh lệch cao nhất – thấp nhất đạt 900 đồng/kg. Nhịp phục hồi 1.000 đồng/kg ngày 17.10 đã bù lại phần lớn mức giảm 1.500 đồng/kg của ngày trước đó, nhưng chưa đưa giá trở về mặt bằng ngày 15.10.

Hai sàn quốc tế cùng phục hồi trong phiên cuối tuần

Phiên giao dịch 16.10 ghi nhận Robusta London và Arabica New York cùng tăng. Đến tối 18.10, bộ số liệu sau phiên này vẫn được dùng làm căn cứ theo dõi, không phải giá đang giao dịch của một phiên mới.

Tồn kho đang tạo tác động khác nhau lên hai dòng cà phê. Lượng Arabica đạt chuẩn giao hàng còn thấp hỗ trợ giá, trong khi tồn kho Robusta gia tăng có thể hạn chế đà đi lên của mặt hàng này.

Vụ thu hoạch mới là phép thử với giá đầu tuần

Thị trường trong nước bước vào ngày 19.10 với tín hiệu hỗ trợ từ phiên quốc tế gần nhất, song chưa có cơ sở mặc định giá sẽ tăng tiếp. Khi lượng hàng vụ mới xuất hiện nhiều hơn, khả năng hấp thụ của doanh nghiệp sẽ trở nên quan trọng.

Nếu nhu cầu mua duy trì tốt, vùng giá vừa phục hồi có thể được củng cố. Ngược lại, lượng hàng bán ra tăng nhanh trong lúc người mua thận trọng sẽ khiến giá dễ chững lại. Diễn biến sàn khi mở cửa trở lại cần được theo dõi cùng giao dịch thực tế, thay vì suy ra mức tăng cụ thể chỉ từ một phiên cuối tuần.