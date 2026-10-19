Giá cà phê hôm nay 19/10/2026: Đồng loạt tăng, Lâm Đồng chạm 93.200 đồng/kg

Giá cà phê rang xay: Robusta tăng thêm 1.000 đồng/kg, Arabica cao nhất 288.100 đồng/kg

Giá cà phê Robusta S18 Clean hiện có mức giá 162.600 đồng/kg, tăng thêm 1.000 đồng/kg. Đây là nhóm sản phẩm thường được sử dụng trong các công thức pha chế cà phê tại quán.

Ở phân khúc cao hơn, Robusta chất lượng cao CLC được chào giá 175.300 đồng/kg, cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn Robusta S18 Clean khoảng 12.700 đồng/kg.

Đối với Culi S18 Clean, giá tham khảo đạt 173.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. So với Robusta S18 Clean, dòng Culi có giá cao hơn 11.200 đồng/kg.

Một sản phẩm có mức giá đáng chú ý là Robusta Honey, hiện đạt 228.200 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg. Dòng cà phê này có giá cao hơn khoảng 65.600 đồng/kg so với Robusta S18 Clean.

Trong khi nhóm Robusta tăng giá, Arabica Clean vẫn giữ mức 228.200 đồng/kg. Arabica chất lượng cao CLC tiếp tục được chào giá 288.100 đồng/kg, không thay đổi so với lần cập nhật trước và là sản phẩm có giá cao nhất trong bảng khảo sát.

Giá cà phê trong nước hôm nay 19/10/2026: Tăng đồng loạt 200 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên đồng loạt tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Sau điều chỉnh, giá cao nhất đạt 93.200 đồng/kg, thấp nhất 92.300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê nhân xô hiện được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg. So với mức 92.800 đồng/kg của lần cập nhật trước, giá tăng thêm 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua trở lại ngưỡng 93.000 đồng/kg.

Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Giá cà phê tại địa phương hiện đạt 93.000 đồng/kg, cao hơn 200 đồng/kg so với mức 92.800 đồng/kg trước đó. Với diễn biến này, giá thu mua tại Gia Lai đang ngang bằng Đắk Lắk.

Tại Lâm Đồng, khu vực trồng cà phê truyền thống của tỉnh có giá thu mua đạt 92.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với mức 92.100 đồng/kg ở lần cập nhật gần nhất. Dù tăng giá, đây vẫn là địa bàn có mức thu mua thấp nhất trong bốn vùng khảo sát.

Đáng chú ý, khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục ghi nhận giá cà phê cao nhất với 93.200 đồng/kg. So với mức 93.000 đồng/kg trước đó, giá tăng thêm 200 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay 19/10/2026: Robusta London tăng, Arabica New York bật mạnh

Trên thị trường quốc tế, bảng giá cập nhật lúc 10h37 ngày 19/10 ghi nhận xu hướng tăng ở cả hai dòng cà phê Robusta và Arabica.

Tại sàn London, hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.414 USD/tấn, tăng 39 USD/tấn so với mức tham chiếu 3.375 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 cũng tăng 41 USD/tấn, lên 3.405 USD/tấn. Đây là mức tăng tuyệt đối lớn nhất trong năm kỳ hạn Robusta được khảo sát.

Các kỳ hạn xa hơn cũng duy trì sắc xanh. Robusta giao tháng 3/2027 đạt 3.378 USD/tấn, tăng 39 USD/tấn; kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 39 USD/tấn, đạt 3.364 USD/tấn; còn hợp đồng tháng 7/2027 đạt 3.350 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta London

Đơn vị: USD/tấn. Giá khớp và mức thay đổi theo bảng cập nhật lúc 10h37 ngày 19/10/2026.

Ở sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận mức tăng mạnh hơn Robusta xét theo tỷ lệ phần trăm.

Hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 305,60 cent/pound, tăng 10,80 cent/pound so với mức 294,80 cent/pound trước đó. Mức tăng tương đương khoảng 3,66%.

Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 9,15 cent/pound, lên 294,50 cent/pound. Cùng chiều, hợp đồng tháng 5/2027 đạt 290,50 cent/pound, tăng 8,75 cent/pound.

Đối với các kỳ hạn tháng 7/2027 và 9/2027, giá lần lượt đạt 287,50 và 284,75 cent/pound, tương ứng mức tăng 8,45 và 8,10 cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica New York

Đơn vị: cent/pound. Giá khớp và mức thay đổi theo bảng cập nhật lúc 10h37 ngày 19/10/2026.

Một điểm đáng chú ý là Arabica tăng trên 3% tại kỳ hạn tháng 12/2026, vượt đáng kể tốc độ tăng khoảng 1,16% của Robusta kỳ hạn tháng 11/2026.

Diễn biến này cho thấy lực tăng trên thị trường Arabica đang mạnh hơn Robusta tại các kỳ hạn đại diện được khảo sát. Tuy nhiên, hai thị trường có đơn vị niêm yết khác nhau, vì vậy cần quy đổi về cùng đơn vị khi so sánh trực tiếp giá trị.