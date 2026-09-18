Giá cà phê hôm nay 18/9: Giảm phiên thứ ba liên tiếp

Giá cà phê hôm nay ngày 18/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 93.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg, hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 600 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 600 đồng/kg, hiện ở mức 93.600 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 18/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 39 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.361 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 39 USD/tấn, đạt 3.391 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 5,05 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 276,50 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 4,80 US cent/pound, đạt 268,55 US cent/pound.

Giá cà phê tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp trên các sàn giao dịch quốc tế khi thị trường chịu tác động đồng thời từ nguồn cung gia tăng tại Brazil, điều kiện thời tiết thuận lợi ở các vùng sản xuất lớn và lượng tồn kho trên sàn ICE có xu hướng cải thiện.

Theo dữ liệu thị trường, đà giảm của giá cà phê diễn ra trong bối cảnh triển vọng nguồn cung toàn cầu được đánh giá tích cực hơn. Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đang bước vào giai đoạn nguồn cung tăng mạnh sau vụ thu hoạch. Lượng cà phê được đưa ra thị trường gia tăng đang tạo sức ép lên giá kỳ hạn.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê của Brazil tăng mạnh trong thời gian gần đây. Theo Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà phê tháng 8/2026 đạt 4,155 triệu bao, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 8. Trong đó, xuất khẩu cà phê conilon và robusta đạt 953.592 bao, tăng 53,6% so với cùng kỳ.

Bước sang tháng 9, hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao. Lượng cà phê xanh xuất khẩu trong hai tuần đầu tháng đạt khoảng 107.900 tấn, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung gia tăng từ Brazil đang góp phần giảm bớt những lo ngại trước đó về khả năng thiếu hụt cà phê trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh nguồn cung, điều kiện thời tiết tại Brazil và Việt Nam cũng đang tạo thêm áp lực đối với giá. Thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng cà phê chủ chốt giúp cải thiện triển vọng sản lượng, qua đó làm giảm yếu tố hỗ trợ giá xuất phát từ rủi ro thời tiết.

Một yếu tố khác được thị trường quan tâm là lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE. Các doanh nghiệp đang chuẩn bị đưa thêm lượng lớn cà phê Arabica Brazil vào hệ thống kho được sàn này công nhận. Nếu lượng cà phê đáp ứng tiêu chuẩn được bổ sung đáng kể, tồn kho ICE có thể được cải thiện sau thời gian duy trì ở mức thấp.

Việc nguồn cung vật chất tăng và tồn kho trên sàn ICE có khả năng phục hồi đang tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, qua đó gây sức ép lên giá cà phê kỳ hạn. Tuy nhiên, mức tồn kho hiện tại vẫn được đánh giá là tương đối thấp so với các giai đoạn nguồn cung dồi dào trước đây.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào tốc độ xuất khẩu của Brazil, lượng cà phê thực tế được bổ sung vào hệ thống kho ICE và diễn biến thời tiết tại các vùng sản xuất lớn, trong đó có Brazil và Việt Nam. Những yếu tố này sẽ quyết định mức độ cân bằng cung - cầu trên thị trường trong thời gian tới.