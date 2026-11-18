Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tiếp tục giảm mạnh 141 USD/tấn (-4,39%) xuống 3.070 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 73 USD/tấn (-2,32%) xuống 3.071 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 86 USD/tấn (-2,75%) xuống 3.037 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 81-84 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 5,9 US cent/pound (+2,1%) lên 286,6 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 6,5 US cent/pound (+2,36%) lên 281,4 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 4,8 US cent/pound (+1,77%) lên 275,35 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 3,4-3,85 US cent/pound.

Giá cà phê diễn biến trái chiều trong ngày thứ Ba, với robusta lao dốc xuống mức thấp nhất trong 2,75 năm trong khi đó arabica tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần.

Giá arabica được hỗ trợ bởi nguồn cung hiện tại thắt chặt hơn, sau khi tồn kho arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 186.414 bao vào ngày thứ Hai 16/11.

Robusta chịu áp lực bán do triển vọng nguồn cung được cải thiện, nhất là dự báo của Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) rằng sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, giá cà phê vẫn chịu áp lực giảm khi đồng nội tệ real Brazil lao dốc xuống mức thấp nhất 19 tháng so với USD vào hôm thứ Ba 17/11.

Đồng real mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil bán ra nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về số tiền USD cao hơn từ hoạt động bán hàng.

Hôm thứ Năm tuần trước 12/11, giá arabica đã rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng do kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil sẽ tăng. Theo số liệu của ICE, tính đến thứ Ba 17/11, có 212.959 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của sàn này, mức cao nhất trong 3,75 năm. Sau khi cà phê vượt qua các cuộc kiểm định chất lượng, ICE sẽ bổ sung lượng hàng đó vào số liệu tồn kho được chứng nhận tại các kho.

Cà phê từ Brazil đã được đưa đến các kho ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9, khiến tồn kho cà phê Brazil tại đây tăng lên mức cao nhất trong 14,25 tháng, đạt 112.682 bao vào thứ Tư tuần trước 11/11.

Tồn kho arabica trên sàn ICE đã có xu hướng giảm trong 8 tháng qua và xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 186.414 bao vào ngày thứ Hai 16/11. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE, lượng hàng này vẫn chưa được phản ánh với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta trên sàn ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, lên mức cao nhất trong 1,25 năm, đạt 6.809 lô vào ngày 29/10.