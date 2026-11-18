Sau khi đồng loạt mất 2.000 đồng/kg trong phiên trước, giá cà phê trong nước sáng 18/11 tạm thời chưa giảm thêm. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường thế giới vẫn tạo sức ép đáng kể khi Robusta London mất hơn 3%, trong khi Arabica New York tăng trở lại.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 17/11: Trong nước đồng loạt giảm, thế giới tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 17/11/2026 tại Tây Nguyên được tham chiếu ở mức 81.300 - 82.000 đồng/kg sau khi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giữ vùng 79.300–80.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sáng 18/11 dao động từ 79.300–80.000 đồng/kg, bình quân khoảng 79.900 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục được thu mua ở mức 80.000 đồng/kg. Lâm Đồng giữ 79.300 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Gia Lai duy trì 79.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá ở mức 80.000 đồng/kg, ngang Đắk Lắk.

Dù chưa giảm thêm trong sáng nay, mặt bằng hiện tại đã thấp hơn rất nhiều so với giữa tháng 10. Riêng Đắk Lắk đã giảm từ khoảng 93.000 đồng/kg xuống 80.000 đồng/kg trong vòng một tháng.

Robusta London giảm mạnh, Arabica tăng

Trên sàn London, Robusta tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 96 USD, tương đương 3,05%, xuống 3.048 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 102 USD còn 3.021 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2027 xuống 3.010 USD/tấn.

Trái chiều với Robusta, Arabica New York phục hồi. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 3,30 US cent/lb lên 284 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 2,45 cent lên 277,35 US cent/lb; tháng 5/2027 đạt 272,25 US cent/lb.

Diễn biến trái chiều cho thấy áp lực hiện tập trung mạnh hơn vào Robusta, loại cà phê chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam.

Thị trường trong nước vẫn đối mặt sức ép

Vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào cao điểm, khiến lượng cà phê mới đưa ra thị trường ngày càng lớn. Trong khi đó, Robusta thế giới giảm sâu về sát vùng 3.000 USD/tấn đang tạo thêm sức ép lên tâm lý thu mua.

Ở chiều ngược lại, mức giá dưới 80.000 đồng/kg tại một số khu vực có thể khiến người trồng hạn chế bán ra sau khi giá đã giảm mạnh trong thời gian ngắn. Điều này có thể giúp thị trường tạm thời chững lại.

Trong ngắn hạn, vùng 79.000–80.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá cần theo dõi. Nếu Robusta tiếp tục mất mốc 3.000 USD/tấn, giá trong nước có nguy cơ chịu thêm áp lực. Ngược lại, nếu lượng hàng bán ra chậm lại, thị trường có thể tìm được điểm cân bằng sau chuỗi giảm sâu.