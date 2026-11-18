Giá cà phê hôm nay ngày 18/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 77.100 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg, hiện ở mức 77.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.800 đồng/kg, hiện ở mức 76.500 - 77.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.800 đồng/kg, hiện ở mức 77.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 18/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 141 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.070 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 73 USD/tấn, đạt 3.071 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 5,90 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 286,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 6,50 US cent/pound, đạt 281,40 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều khi Arabica tăng phiên thứ hai liên tiếp nhờ tồn kho ở mức thấp, trong khi robusta giảm sâu xuống mức thấp nhất 2,5 năm do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới của Việt Nam bắt đầu gia tăng.

Nguyên nhân chính khiến giá Robusta suy yếu là nguồn cung từ Việt Nam, quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, đang dần được đưa ra thị trường. Việt Nam đã bước vào niên vụ cà phê 2026-2027, hoạt động thu hoạch dự kiến tăng tốc trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Khi lượng cà phê vụ mới được đưa ra thị trường nhiều hơn, áp lực nguồn cung có thể tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng sản lượng niên vụ mới cải thiện.

Trái ngược với Robusta, giá Arabica trên sàn New York tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp. Động lực hỗ trợ giá chủ yếu đến từ lượng tồn kho arabica được chứng nhận trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, làm gia tăng lo ngại về khả năng đáp ứng nguồn cung trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung từ Brazil đang tạo áp lực nhất định lên thị trường. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 lên mức kỷ lục 72,5 triệu bao (loại 60 kg), tăng 0,8% so với dự báo trước đó.

Nhìn chung, thị trường cà phê đang có sự phân hóa rõ nét giữa hai dòng sản phẩm chủ lực. Trong ngắn hạn, giá Robusta nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tiến độ thu hoạch và lượng cà phê mới của Việt Nam đưa ra thị trường. Trong khi đó, diễn biến tồn kho ICE, triển vọng mùa vụ Brazil và điều kiện thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm sẽ tiếp tục chi phối xu hướng giá arabica.