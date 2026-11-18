Hai vùng Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đứng ở mốc 80.000 đồng/kg trong bộ giá gần nhất, còn Lâm Đồng thấp hơn 700 đồng/kg. Trong lúc thị trường nội địa vừa điều chỉnh giảm, báo giá quốc tế tối 17.11 tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa Robusta và Arabica.

Hình minh họa

Bảng giá tham khảo cho ngày 18.11

Bài được chuẩn bị tối 17.11.2026 cho ngày 18.11.2026. Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 17.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:02 ngày 17.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 18.11.

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Mức giảm dưới đây thuộc ngày 17.11 so với 16.11.

Nguồn ưu tiên công bố chỉ số “trung bình” ở mức 79.900 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Mức này cần phân biệt với bình quân cộng đơn giản của bốn vùng trong bảng là 79.775 đồng/kg. Không dùng chỉ số trung bình để suy ra giá từng địa phương.

Giá quốc tế tối 17.11: Chưa kết thúc phiên

Báo giá CFD tham chiếu các hợp đồng cà phê kỳ hạn ghi nhận quanh 20:00 ngày 17.11 như sau:

Thời điểm báo giá lần lượt là 20:00:12 và 20:00:24 giờ Việt Nam. Đây là các mức trong phiên 17.11, chưa phải giá đóng cửa. Hai hợp đồng khác loại cà phê và đơn vị, không dùng để so sánh trực tiếp mức giá với nhau.

Dự báo ngày 18.11: Sức ép mùa vụ còn đáng theo dõi

Thông tin cung cầu công bố gần đây dự kiến lượng cà phê vụ mới từ Tây Nguyên tăng rõ hơn vào cuối tháng 11. Kỳ vọng đó có thể tiếp tục tác động đến quyết định mua hàng, dù lượng hàng thực tế đưa ra thị trường còn phụ thuộc tiến độ thu hoạch và sơ chế.

Đối với ngày 18.11, nếu Robusta tiếp tục yếu khi phiên 17.11 kết thúc và hàng vụ mới được chào bán nhiều hơn, giá thu mua trong nước có thể còn chịu sức ép. Ngược lại, nhu cầu giao hàng tăng hoặc lượng hàng bán ra hạn chế có thể giúp giá ổn định hơn. Đà tăng của Arabica riêng lẻ chưa đủ để bảo đảm giá Robusta nội địa sẽ phục hồi.