Giá cà phê hôm nay 18/10: Arabica bật hơn 3%, Tây Nguyên phục hồi

Sau cú giảm mạnh trước đó, thị trường cà phê đã lấy lại một phần mức mất. Giá thu mua trong nước đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, trong khi Arabica New York có phiên phục hồi hơn 3%, tạo thêm lực đỡ cho tâm lý thị trường.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 17/10: Robusta mất hơn 100 USD/tấn, Tây Nguyên giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 17/10/2026 tại Tây Nguyên giảm mạnh 1.500 đồng/kg, xuống 91.100–92.000 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cũng đồng loạt đi xuống.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 92.100–93.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được thị trường niêm yết khoảng 92.900 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 92.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 92.100 đồng/kg.

Nhịp tăng giúp thị trường lấy lại mốc 93.000 đồng/kg chỉ một ngày sau khi giá cao nhất giảm về 92.000 đồng/kg. Dù vậy, so với vùng trên 94.000 đồng/kg hồi đầu tháng, mặt bằng hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể.

Robusta phục hồi, Arabica bật tăng hơn 3%

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 39 USD, tương đương 1,16%, lên 3.414 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 41 USD lên 3.405 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 39 USD, đạt 3.378 USD/tấn.

Arabica New York có mức phục hồi mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 10,80 US cent/lb, tương đương 3,66%, lên 305,60 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 9,15 cent lên 294,50 US cent/lb; tháng 5/2027 đạt 290,50 US cent/lb, tăng 8,75 cent. Các kỳ hạn còn lại cũng tăng xấp xỉ 3%.

Việc hai sàn đồng loạt đi lên giúp thị trường lấy lại phần nào cân bằng sau phiên giảm mạnh. Arabica đặc biệt được hỗ trợ khi thị trường tiếp tục quan tâm đến lượng tồn kho và những rủi ro đối với nguồn cung từ các vùng sản xuất lớn.

Giá cà phê vẫn có thể biến động mạnh

Đà phục hồi của giá thế giới đang hỗ trợ thị trường trong nước, nhưng áp lực từ vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên vẫn hiện hữu. Khi tiến độ hái cà phê tăng lên, lượng hàng mới đưa ra thị trường có thể lớn hơn trong những tuần tới.

Ở chiều ngược lại, lượng tồn kho thấp tại các thị trường kỳ hạn và những bất ổn về thời tiết ở các nước sản xuất lớn có thể tiếp tục tạo lực đỡ cho giá.

Do ngày 18/10 rơi vào Chủ nhật, các sàn London và New York không có phiên giao dịch mới. Vì vậy, thị trường trong nước đầu tuần tới sẽ đặc biệt chú ý đến phản ứng của Robusta và Arabica khi giao dịch trở lại.

Với mặt bằng hiện tại, vùng 92.000–93.000 đồng/kg vẫn là khu vực đáng chú ý. Sau những phiên tăng giảm với biên độ lớn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục giằng co trước khi hình thành xu hướng rõ hơn.