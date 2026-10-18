Giá cà phê hôm nay 18.10.2026: Robusta và Arabica cùng hỗ trợ

Nhịp tăng mới giúp giá thu mua lấy lại một phần mức giảm trước đó, đưa vùng giá cao trở về mốc 93.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi vụ thu hoạch tại Việt Nam bắt đầu, khả năng duy trì đà phục hồi còn phụ thuộc vào lượng hàng bán ra và nhu cầu của doanh nghiệp.

Hình minh họa

Giá thu mua trở lại trên 92.000 đồng/kg

Trong ngày 17.10, bốn vùng thu mua cùng tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 16.10. Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cao nhất, còn Lâm Đồng đứng ở đầu thấp của bảng.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất là 900 đồng/kg. So với phiên giảm 1.500 đồng/kg ngày 16.10, nhịp tăng mới đã bù lại phần lớn mức mất giá, nhưng chưa đưa thị trường trở về mặt bằng trước đó.

Robusta và Arabica cùng tăng trong phiên cuối tuần

Kết thúc phiên 16.10, Robusta London và Arabica New York đều phục hồi. Các mức dưới đây thuộc bảng phiên quốc tế cập nhật ngày 17.10, không phải giá đang giao dịch tối cùng ngày.

Dù cùng tăng, hai dòng cà phê đang chịu tác động khác nhau từ tồn kho. Arabica được hỗ trợ bởi lượng hàng đạt chuẩn còn thấp, trong khi tồn kho Robusta gia tăng là yếu tố có thể hạn chế đà đi lên.

Dự báo ngày 18.10: Có lực đỡ nhưng chưa hết sức ép

Diễn biến phiên quốc tế gần nhất tạo nền tảng tích cực hơn cho giá thu mua trong nước. Tuy vậy, lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường sẽ là phép thử đối với khả năng giữ giá.

Khi doanh nghiệp duy trì nhu cầu mua, mặt bằng vừa phục hồi có thể được củng cố. Áp lực sẽ lớn hơn nếu lượng hàng bán ra tăng nhanh trong lúc người mua chưa mở rộng thu mua tương ứng. Với thông tin hiện có, chưa đủ cơ sở dự báo một mức tăng cụ thể cho ngày 18.10.