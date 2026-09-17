Giá cà phê hôm nay 17/9: Nguồn cung từ Brazil tăng mạnh, giá Arabica chịu áp lực giảm

Giá cà phê hôm nay ngày 17/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 94.300 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 300 đồng/kg, hiện ở mức 94.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 93.500 - 94.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 300 đồng/kg, hiện ở mức 94.200 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê hôm nay ngày 17/9/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 51 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.400 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 51 USD/tấn, đạt 3.430 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 3,80 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 295,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,10 US cent/pound, đạt 281,55 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 tuần trong phiên giao dịch mới nhất, khi thị trường chịu tác động từ tốc độ xuất khẩu tăng mạnh của Brazil và triển vọng thời tiết thuận lợi cho vụ mùa tiếp theo.

Theo Reuters và Barchart, hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil đang tạo áp lực đáng kể lên giá. Dữ liệu cho thấy, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong hai tuần đầu tháng 9 đạt bình quân khoảng 13.500 tấn/ngày, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh cho thấy nguồn cung hiện tại đang được đưa ra thị trường với tốc độ cao, qua đó làm giảm phần nào lo ngại về tình trạng thiếu hụt trong ngắn hạn.

Cùng với đó, tồn kho cà phê Arabica được ICE chứng nhận đã tăng lên 233.479 bao vào cuối ngày 16/9, từ mức thấp kỷ lục nhiều năm trước đó. Trong ngày, có 16.210 bao vượt qua kiểm định chất lượng để được đưa vào lượng tồn kho được chứng nhận, trong khi 2.960 bao không đạt yêu cầu.

Công ty môi giới ADMIS nhận định tồn kho trên sàn ICE vẫn ở mức thấp, nhưng thị trường đang chịu sức ép trước thông tin xuất khẩu mạnh từ Brazil và điều kiện thời tiết thuận lợi cho vụ mùa năm 2027.

Đáng chú ý, lượng mưa cao hơn mức bình thường tại các vùng trồng cà phê Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng đang hỗ trợ triển vọng vụ mùa 2026-2027.

Như vậy, giá cà phê hiện chịu tác động đồng thời từ nguồn cung Brazil tăng, tồn kho ICE từng bước phục hồi và triển vọng vụ mùa mới khả quan hơn. Tuy nhiên, tồn kho được chứng nhận vẫn ở mức thấp, do đó diễn biến giá thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào tốc độ bổ sung nguồn hàng và tình hình thời tiết tại các quốc gia sản xuất lớn.