Giá cà phê trong nước tiếp tục nối dài chuỗi điều chỉnh khi toàn bộ các vùng trọng điểm cùng mất thêm 1.000 đồng/kg. Trong khi Robusta London giảm xuống dưới 3.200 USD/tấn, Arabica New York lại phục hồi nhẹ, khiến thị trường thế giới tiếp tục phân hóa.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 16/11: Chờ tín hiệu mới sau chuỗi giảm sâu

Giá cà phê hôm nay 16/11/2026 tại Tây Nguyên được tham chiếu ở mức 82.300 - 83.000 đồng/kg, trong khi thị trường chờ phiên giao dịch mới sau cuối tuần.

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 81.300 - 82.000 đồng/kg. Mức trung bình theo bảng giá tham khảo khoảng 81.900 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 82.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm tương tự, còn 81.800 đồng/kg.

Lâm Đồng xuống 81.300 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 1.000 đồng/kg xuống 82.000 đồng/kg, ngang Đắk Lắk và cao nhất thị trường.

So với vùng giá khoảng 92.000 - 93.000 đồng/kg cách đây một tháng, giá cà phê tại nhiều khu vực đã giảm hơn 10.000 đồng/kg. Đây là mức điều chỉnh đáng kể trong bối cảnh nguồn cung vụ mới liên tục được đưa ra thị trường.

Robusta xuống dưới 3.200 USD/tấn

Trên thị trường thế giới, Robusta London tiếp tục chịu sức ép. Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm xuống 3.188 USD/tấn, tương đương mức giảm khoảng 0,25%.

Việc mất mốc 3.200 USD/tấn cho thấy giá Robusta vẫn chưa tạo được tín hiệu hồi phục rõ sau chuỗi điều chỉnh kéo dài.

Ở chiều ngược lại, Arabica New York có diễn biến tích cực hơn, tăng khoảng 0,95% lên 276,10 US cent/lb ở kỳ hạn tham chiếu.

Sự phân hóa này cho thấy áp lực lên Robusta đang lớn hơn, trong bối cảnh nguồn cung từ Việt Nam bước vào thời điểm thu hoạch cao điểm.

Giá trong nước có thể tiếp tục giằng co ở vùng thấp

Nguồn cung vụ mới vẫn là yếu tố gây sức ép lớn nhất đối với thị trường trong nước. Khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên tăng tốc, lượng cà phê bán ra có xu hướng nhiều hơn, khiến doanh nghiệp thu mua có thêm lựa chọn.

Tuy nhiên, giá đã giảm khá nhanh và hiện chỉ còn quanh 81.000 - 82.000 đồng/kg. Mặt bằng này có thể khiến một bộ phận người trồng hạn chế bán ra, nhất là những hộ không chịu áp lực tài chính ngay sau thu hoạch.

Trong ngắn hạn, vùng 81.000 - 82.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý. Nếu Robusta London tiếp tục giữ dưới 3.200 USD/tấn, thị trường trong nước khó có lực hồi mạnh. Ngược lại, việc nguồn hàng bán ra chậm lại có thể giúp giá tìm điểm cân bằng sau chuỗi giảm sâu.