Giá cà phê hôm nay ngày 17/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 79.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 80.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 79.300 - 80.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 79.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026-2027 dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, nguồn cung cà phê vụ mới được dự báo sẽ tăng mạnh từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2026.

Theo VICOFA, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025-2026 ước đạt khoảng 2,1 triệu tấn. Trong đó, cà phê Robusta chiếm tỷ trọng áp đảo với khoảng 2 triệu tấn, tương đương 95% tổng sản lượng, tăng 15% so với niên vụ trước. Kết quả này cho thấy sản xuất cà phê trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng Robusta toàn cầu.

Bước sang niên vụ 2026-2027, sản lượng cà phê cả nước được dự báo tiếp tục tăng lên khoảng 2,2 triệu tấn, cao hơn khoảng 100.000 tấn so với niên vụ trước. Riêng cà phê Robusta dự kiến đạt 2,1 triệu tấn, tăng 5%. Với tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất, Robusta tiếp tục là mặt hàng chủ lực, có ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng nguồn cung và diễn biến giá cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh sản lượng vụ mới, lượng tồn kho chuyển sang từ niên vụ 2025-2026 ước tính khoảng 30.000 tấn. Đây là nguồn cung bổ sung cho thị trường trong giai đoạn đầu niên vụ mới, góp phần duy trì hoạt động giao dịch và xuất khẩu trong khi sản lượng cà phê thu hoạch mới chưa được đưa ra thị trường với số lượng lớn.

Đáng chú ý, dù cà phê vụ mới đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường, lượng hàng được đưa ra lưu thông hiện vẫn còn hạn chế. Theo dự báo, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới sẽ tăng đáng kể từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2026, khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm tại các vùng trồng cà phê trọng điểm.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung cà phê Việt Nam trong ngắn hạn vẫn có thể chưa tăng đột biến, dù triển vọng sản lượng cả niên vụ được đánh giá tích cực. Khoảng thời gian chuyển tiếp giữa hai niên vụ, cùng với tiến độ thu hoạch và đưa hàng ra thị trường, sẽ là những yếu tố quan trọng tác động đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhà rang xay và doanh nghiệp xuất khẩu.

Về triển vọng thị trường, sản lượng dự kiến tăng trong niên vụ 2026-2027 có thể tạo thêm áp lực nguồn cung khi bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm. Tuy nhiên, mức độ tác động đến giá cà phê sẽ còn phụ thuộc vào tốc độ thu hoạch, lượng hàng thực tế được bán ra, nhu cầu nhập khẩu và diễn biến nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn khác.

Nhìn chung, với sản lượng dự kiến đạt 2,2 triệu tấn, Việt Nam tiếp tục duy trì triển vọng nguồn cung tích cực trong niên vụ 2026-2027. Dù vậy, trong ngắn hạn, thị trường vẫn cần theo dõi sát tiến độ thu hoạch và thời điểm cà phê vụ mới được đưa ra lưu thông, bởi đây sẽ là những yếu tố quan trọng định hình diễn biến giá trong những tháng cuối năm 2026.

Giá cà phê hôm nay ngày 17/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 11 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.211 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 52 USD/tấn, đạt 3.144 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 2,05 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 280,70 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,40 US cent/pound, đạt 274,90 US cent/pound.