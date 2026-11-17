Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tiếp tục giảm 11 USD/tấn (-0,34%) xuống 3.211 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 52 USD/tấn (-1,63%) xuống 3.144 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 51 USD/tấn (-1,61%) xuống 3.123 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 49-50 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 2,05 US cent/pound (+0,74%) lên 280,7 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 1,4 US cent/pound (+0,51%) lên 274,9 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 1,1 US cent/pound (+0,41%) lên 270,55 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 0,9-1 US cent/pound.

Giá cà phê diễn biến trái chiều phiên đầu tuần ngày thứ Hai, khi robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần còn arabica được hỗ trợ bởi nguồn cung hiện tại thắt chặt hơn, sau khi tồn kho arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 186.414 bao trong ngày thứ Hai 16/11.

Robusta chịu thêm áp lực sau khi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam dự báo sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026/27 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam là nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới.

Đồng nội tệ real Brazil suy yếu cũng gây áp lực giảm giá cà phê, sau khi đồng tiền này lao xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm so với USD vào ngày thứ Hai. Đồng real mất giá khuyến khích các nhà xuất khẩu bán nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về số tiền USD cao hơn từ hoạt động bán hàng.

Giá arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào thứ Năm tuần trước do kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil sẽ tăng. ICE cho biết tính đến ngày thứ Hai, có 196.852 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của sàn này, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Tồn kho arabica trên sàn ICE đã có xu hướng giảm trong 8 tháng qua và xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 211.321 bao vào thứ Sáu 13/11. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho ICE, lượng hàng này vẫn chưa được phản ánh với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận. Trong khi đó, tồn kho robusta trên sàn ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, lên mức cao nhất trong 1,25 năm, đạt 6.809 lô vào ngày 29/10.

Theo báo cáo tháng mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), công bố hôm thứ Ba 10/11, niên vụ cà phê 2025/26 (từ tháng 10 đến tháng 9), sản lượng cà phê toàn cầu tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới 183,6 triệu bao, tăng 4,4%. Trong khi đó, tiêu thụ giảm 0,9% so với mức kỷ lục ghi nhận trong niên vụ 2024/25, xuống còn 180,6 triệu bao.

Kết quả là thị trường dư cung 3 triệu bao, lần đầu tiên kể từ niên vụ 2020/21. Theo dự báo của các nhà phân tích và những người tham gia ngành cà phê, tình trạng dư cung sản lượng thậm chí còn lớn hơn được dự kiến sẽ tiếp diễn trong niên vụ 2026/27.

Các ước tính về sản lượng và tiêu thụ đã được xác nhận, cho thấy thị trường quay trở lại trạng thái dư cung ở mức khiêm tốn sau 4 năm liên tiếp thâm hụt. Xuất khẩu tăng nhẹ, đạt gần 142,4 triệu bao.

Theo dự báo của các nhà phân tích và những người tham gia ngành cà phê, tình trạng dư cung sản lượng thậm chí còn lớn hơn được dự kiến sẽ xuất hiện trong niên vụ 2026/27.