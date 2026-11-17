Giá cà phê hôm nay 17/11/2026 tại Tây Nguyên giảm đồng loạt

Giá cà phê nhân xô tại các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên vừa giảm thêm 2.000 đồng/kg so với phiên trước. Sau điều chỉnh, không còn khu vực nào trong bảng khảo sát giữ được mức giá trên 80.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giảm từ 82.000 đồng/kg xuống còn 80.000 đồng/kg, tương ứng mất 2.000 đồng/kg. Dù vậy, địa phương này vẫn nằm trong nhóm có giá thu mua cao nhất Tây Nguyên.

Cùng xu hướng đi xuống, Gia Lai hiện giao dịch cà phê ở mức 79.800 đồng/kg, thấp hơn 2.000 đồng/kg so với mức 81.800 đồng/kg của phiên trước. Giá thu mua tại đây hiện kém Đắk Lắk 200 đồng/kg và chỉ còn cách mốc 80.000 đồng/kg một khoảng nhỏ.

Đáng chú ý, Lâm Đồng (khu vực truyền thống) tiếp tục là vùng có giá thấp nhất trong nhóm được khảo sát. Sau khi mất 2.000 đồng/kg, giá cà phê tại đây chỉ còn 79.300 đồng/kg, so với mức 81.300 đồng/kg trước đó. Đây cũng là khu vực có khoảng cách lớn nhất so với nhóm dẫn đầu, lên tới 700 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng) cũng không tránh khỏi đợt giảm giá. Cà phê được thu mua ở mức 80.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg từ ngưỡng 82.000 đồng/kg. Mức giá này ngang bằng Đắk Lắk và cao hơn vùng Lâm Đồng truyền thống 700 đồng/kg.

Giá cà phê rang xay hôm nay 17/11/2026: Sáu dòng sản phẩm cùng giảm 1.900 đồng/kg

Không chỉ cà phê nhân xô, bảng giá cà phê rang xay ngày 17/11 cũng ghi nhận sự điều chỉnh ở cả sáu dòng sản phẩm được theo dõi. Mức giảm đồng loạt 1.900 đồng/kg đưa giá tham khảo về khoảng 152.700–280.300 đồng/kg, tùy loại.

Ở nhóm sản phẩm phổ thông, Robusta S18 Clean đang có giá 152.700 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg. Đây là dòng cà phê có mức giá thấp nhất trong bảng, thường được sử dụng làm nền cho các công thức pha chế tại quán.

Nhỉnh hơn là Cà phê Culi S18 Clean, hiện ở mức 165.100 đồng/kg sau khi giảm 1.900 đồng/kg. Trong khi đó, Robusta chất lượng cao CLC cũng hạ cùng mức, xuống còn 165.700 đồng/kg. Chênh lệch giữa hai dòng sản phẩm này hiện chỉ 600 đồng/kg.

Ở phân khúc có giá cao hơn, Robusta Honey được ghi nhận ở mức 219.300 đồng/kg, thấp hơn 1.900 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Dù điều chỉnh giảm, sản phẩm vẫn có giá cao hơn đáng kể so với các dòng Robusta Clean nhờ đặc điểm sơ chế và phân loại.

Đối với nhóm Arabica, Arabica Clean hiện có giá 220.400 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg. Đáng chú ý, Arabica chất lượng cao CLC vẫn là sản phẩm đắt nhất trong danh sách, ở mức 280.300 đồng/kg, cũng giảm 1.900 đồng/kg.

So với cà phê nhân xô, giá cà phê rang xay cao hơn do đã trải qua các công đoạn phân loại, chế biến, rang, đóng gói và phân phối. Ngoài ra, sự khác biệt về giống cà phê, chất lượng hạt và phương pháp sơ chế cũng tạo ra khoảng cách đáng kể giữa từng dòng sản phẩm.

Các mức giá rang xay trên mang tính tham khảo dành cho quán cà phê, cơ sở rang xay và đại lý phân phối, không phải báo giá giao dịch cố định. Giá thực tế có thể thay đổi theo chất lượng, quy cách đóng gói và từng đơn vị cung cấp.

Giá cà phê thế giới hôm nay 17/11/2026: Robusta London giảm, Arabica New York tăng

Trái với diễn biến đồng loạt đi xuống của thị trường trong nước, hai sàn cà phê quốc tế đang có sự phân hóa rõ rệt. Robusta trên sàn London tiếp tục giảm giá, trong khi Arabica tại New York lại ghi nhận mức tăng ở tất cả các kỳ hạn được theo dõi.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.159 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027, hợp đồng đại diện trong bảng giá, cũng mất 52 USD/tấn, còn 3.144 USD/tấn.

Áp lực giảm còn xuất hiện ở các hợp đồng giao xa hơn. Kỳ hạn tháng 3/2027 lùi về 3.123 USD/tấn, giảm 51 USD/tấn; tháng 5/2027 còn 3.107 USD/tấn, mất 50 USD/tấn. Riêng kỳ hạn tháng 7/2027 giảm 49 USD/tấn, xuống 3.090 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy giá Robusta London đang suy yếu đồng loạt trên toàn bộ các kỳ hạn được cập nhật, trong đó hợp đồng tháng 1/2027 vẫn giao dịch trên ngưỡng 3.100 USD/tấn.

Ngược chiều London, sàn New York ghi nhận giá cà phê Arabica tăng trở lại. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 2,05 cent/pound, lên mức 280,70 cent/pound.

Đối với kỳ hạn tháng 3/2027, giá Arabica đạt 274,90 cent/pound, tăng 1,40 cent/pound. Các hợp đồng tháng 5/2027 và tháng 7/2027 lần lượt đạt 270,55 và 267,30 cent/pound, tăng tương ứng 1,10 và 1,00 cent/pound.

Ở kỳ hạn tháng 9/2027, giá cũng nhích thêm 0,90 cent/pound, lên 264,25 cent/pound.

Sự trái chiều giữa hai sàn cho thấy Robusta và Arabica đang có diễn biến giá khác nhau trong phiên cập nhật ngày 17/11. Trong khi Robusta chịu áp lực giảm trên các kỳ hạn, Arabica vẫn duy trì sắc tăng.

Với thị trường trong nước, diễn biến đáng chú ý nhất hiện nay là việc giá cà phê nhân xô giảm xuống dưới 80.000 đồng/kg tại Gia Lai và vùng Lâm Đồng truyền thống. Cùng lúc, cả sáu dòng cà phê rang xay trong bảng theo dõi cũng hạ giá, cho thấy xu hướng điều chỉnh không chỉ xuất hiện ở bảng thu mua nguyên liệu.