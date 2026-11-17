Đắk Lắk và Đắk Nông cùng có mức tham chiếu cao nhất, trong khi Lâm Đồng thấp hơn 700 đồng/kg. Diễn biến ngày 17.11 còn phụ thuộc giá quốc tế và giao dịch thực tế tại các vùng nguyên liệu.

Hình minh họa

Giá cà phê trong nước: Bốn địa phương cùng giảm trong ngày tham chiếu

Đơn vị: đồng/kg. Biến động thể hiện ngày 16.11.2026 so với 15.11.2026.

Chỉ số trung bình do nguồn niêm yết ngày 16.11 là 81.900 đồng/kg. Đây là chỉ số của nguồn, không phải bình quân cộng đơn giản của bốn mức giá trong bảng.

Mức giảm 1.000 đồng/kg xuất hiện đồng đều ở bốn địa phương khi đối chiếu ngày 16.11 với 15.11. Khoảng cách cao nhất và thấp nhất vẫn là 700 đồng/kg. Bảng này được giữ làm tham chiếu cho ngày xuất bản, không mô tả một cuộc khảo sát đã diễn ra vào ngày 17.11.

Giá quốc tế: Dùng tham chiếu phiên trước, chưa có báo giá tối được xác minh

Các mức dưới đây được bản tin công bố ngày 16.11 gắn với phiên cuối tuần 13.11.2026. Tại thời điểm kiểm tra 20:59 ngày 16.11, chưa xác minh được bản cập nhật đủ tin cậy của phiên tối 16.11; vì vậy, không sử dụng bảng này như giá đang khớp lệnh.

Bảng quốc tế sử dụng mức công bố cho phiên 13.11; chưa có báo giá mới của phiên tối 16.11 được xác minh tại giờ chốt. Chưa đủ hai bộ dữ liệu cùng hợp đồng và cùng cơ sở để tính biến động phiên cho toàn bảng.

Dự báo ngày 17.11: Áp lực vụ mới đối diện nguồn hàng ra chậm

Triển vọng nguồn cung vẫn là yếu tố gây sức ép lên cà phê. Brazil đã xuất khẩu hơn 5,3 triệu bao trong tháng 10, còn Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới. Tuy nhiên, thông tin thị trường gần nhất cho thấy hàng vụ mới tại Tây Nguyên chưa được đưa ra với khối lượng lớn, nên không thể mặc định nguồn cung sẽ tăng mạnh ngay trong ngày 17.11.

Nếu sàn London tiếp tục suy yếu và đại lý tăng lượng hàng chào bán, giá trong nước có thể chịu thêm áp lực. Ngược lại, nguồn hàng ra chậm cùng nhu cầu mua bù của doanh nghiệp có thể giúp giá giằng co hoặc hồi phục cục bộ.

Chưa xác minh được diễn biến phiên tối 16.11 tại giờ chốt, vì vậy chưa đủ cơ sở lượng hóa mức tăng, giảm trong nước cho ngày 17.11. Mức 81.300–82.000 đồng/kg trong bài là bảng tham chiếu, không phải khoảng giá dự báo chắc chắn.