Giá cà phê hôm nay 17/10: Thị trường thế giới đồng loạt tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay ngày 17/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, hiện ở quanh mốc 92.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 92.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 92.100 - 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 17/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 39 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 41 USD/tấn, đạt 3.405 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 10,80 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 305,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 9,15 US cent/pound, đạt 294,50 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới hôm nay đồng loạt tăng khi lượng tồn kho Arabica ở mức thấp, nguồn cung từ Brazil có nguy cơ chưa kịp bổ sung cho các kho hàng đạt chuẩn của sàn ICE, trong khi triển vọng thời tiết bất lợi do El Niño làm gia tăng lo ngại về sản lượng cà phê toàn cầu trong các niên vụ tới.

Theo thông tin thị trường, lượng cà phê Arabica tồn kho được chứng nhận trên sàn ICE hiện đạt 238.976 bao, không cách quá xa mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận vào tháng trước. Tồn kho ở mức thấp khiến thị trường quan ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu giao hàng, qua đó tạo lực hỗ trợ giá Arabica.

Các nhà giao dịch lo ngại nguồn cung từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, có thể không kịp đưa đến các kho hàng của ICE trước khi hợp đồng tháng 12 đáo hạn. Nếu lượng hàng bổ sung không đáp ứng kịp nhu cầu giao nhận, tồn kho arabica có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp, làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung giao ngay.

Ngược lại, tồn kho Robusta trên sàn ICE tăng lên 5.752 lô tính đến ngày 16/10, mức cao nhất trong 10,75 tháng. Diễn biến trái chiều giữa hai dòng cà phê cho thấy tình hình nguồn cung và tồn kho đang có sự phân hóa, đồng thời có thể khiến giá Arabica và Robusta phản ứng khác nhau trước các thông tin thị trường.

Bên cạnh yếu tố tồn kho, nguy cơ El Niño gây bất lợi cho mùa vụ cũng góp phần thúc đẩy giá cà phê. Công ty giao dịch cà phê Commercial nhận định hiện tượng này có thể khiến mưa tại Brazil đến muộn trong tháng 10, trùng với giai đoạn cây cà phê thường ra hoa. Nếu tình trạng thiếu mưa kéo dài, quá trình phát triển của cây có thể bị ảnh hưởng, làm gia tăng rủi ro đối với sản lượng niên vụ 2027-2028.

Tại Việt Nam, hoạt động thu hoạch cà phê đang bắt đầu. Các bên tham gia ngành dự báo sản lượng tương đối ổn định so với năm trước. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Việt Nam cảnh báo khu vực Tây Nguyên có thể đối mặt với hạn hán do El Niño vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Trong thời gian tới, diễn biến giá cà phê sẽ phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch tại Việt Nam, khả năng bổ sung nguồn cung từ Brazil, biến động tồn kho trên sàn ICE và tình hình thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm. Những lo ngại về nguồn cung có thể tiếp tục hỗ trợ giá, song tồn kho Robusta gia tăng và triển vọng sản lượng Việt Nam tương đối ổn định vẫn là các yếu tố cần theo dõi.