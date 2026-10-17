Giá cà phê hôm nay 17/10: Tăng mạnh trở lại, arabica cao nhất 5 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 39 USD/tấn (+1,16%) lên 3.414 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 41 USD/tấn (+1,22%) lên 3.405 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 39 USD/tấn (+1,17%) lên 3.378 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 39-40 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 10,8 US cent/pound (+3,66%) lên 305,6 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 9,15 US cent/pound (+3,21%) lên 294,5 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 8,75 US cent/pound (+3,11%) lên 290,5 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 8,1-8,45 US cent/pound.

Nhà kinh doanh cà phê Commercial cho biết hiện tượng El Niño có thể khiến mưa tại Brazil đến muộn trong tháng này, thời điểm cây cà phê thường ra hoa, qua đó gây thiệt hại cho vụ cà phê Brazil niên vụ 2026/27.

Hôm thứ Sáu16/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cho biết, Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước, có thể phải đối mặt với tình trạng hạn hán do El Niño gây ra vào cuối năm nay và đầu năm 2027.

Theo I & M Smith, tác động của hiện tượng El Niño tiếp tục là tâm điểm chú ý khi vụ thu hoạch chính tại Colombia sắp bước vào giai đoạn cao điểm. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Mexico, Trung Mỹ và các quốc gia trồng cà phê ở châu Á.

I&M Smith dẫn các báo cáo thời tiết tại Brazil cho thấy, điều kiện khô ráo chiếm ưu thế tại hầu hết các vùng trồng cà phê, trong khi nhiệt độ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn mức trung bình thông thường.

Các chuyên gia dự báo thời tiết dự kiến sẽ có mưa rải rác tại khu vực miền Trung Brazil trong tuần tới. Tuy nhiên, lượng mưa phân bố chưa đồng đều và cần có những đợt mưa lớn hơn để hỗ trợ quá trình ra hoa, đậu quả, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vụ cà phê Brazil niên vụ 2027-2028 tiếp theo. Về vấn đề này, sự phát triển của cây cà phê Brazil sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình mùa mưa diễn ra.

Diễn biến lượng mưa mùa hè từ nay đến tháng 12 và những tháng tiếp theo là yếu tố đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh dự báo xuất hiện hiện tượng thời tiết El Niño.

Bên cạnh đó, vụ thu hoạch cà phê tại Brazil năm 2026 đang được đưa ra thị trường dù tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại các cảng vẫn là trở ngại lớn. Khả năng cung ứng của vụ mùa này nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, đồng thời bổ sung lượng tồn kho tại Brazil và các khu vực khác, đang là chủ đề được thị trường tranh luận nhiều.

Lượng tồn kho chuyển sang từ niên vụ trước và triển vọng của vụ cà phê Brazil tiếp theo, dự kiến bắt đầu thu hút sự chú ý vào giữa năm 2027, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường cà phê kỳ hạn. Sản lượng robusta và arabica từ vụ thu hoạch sắp tới của Brazil sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cà phê trong nước, cũng như nhu cầu cà phê của các thị trường nhập khẩu từ nửa cuối năm 2027 đến giữa năm 2028.