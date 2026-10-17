Giá cà phê hôm nay 17/10: Robusta mất hơn 100 USD/tấn, Tây Nguyên giảm sâu

Sau nhịp phục hồi ngắn, thị trường cà phê lại chịu áp lực bán khá mạnh. Giá trong nước mất đồng loạt 1.500 đồng/kg, trong khi Robusta London giảm hơn 100 USD/tấn và Arabica New York cũng quay đầu điều chỉnh.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 16/10: Arabica tăng gần 2%, Tây Nguyên khởi sắc

Giá cà phê hôm nay 16/10/2026 tại Tây Nguyên tăng 300–500 đồng/kg, lên 92.600–93.500 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cũng đồng loạt đi lên.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh 1.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 91.100–92.000 đồng/kg. Mức trung bình niêm yết trên thị trường ở khoảng 91.900 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn có mức thu mua cao nhất với 92.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 91.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 91.100 đồng/kg.

Chỉ sau một phiên tăng, giá cà phê trong nước đã quay lại vùng 91.000–92.000 đồng/kg. So với mức trên 94.000 đồng/kg hồi đầu tháng 10, thị trường hiện đã lùi khá sâu.

Robusta mất hơn 100 USD/tấn

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 108 USD, tương đương 3,10%, xuống 3.375 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 106 USD còn 3.364 USD/tấn, trong khi tháng 3/2027 mất 106 USD, xuống 3.339 USD/tấn.

Arabica New York cũng đồng loạt giảm. Hợp đồng tháng 12/2026 mất 3,25 US cent/lb, tương đương 1,09%, xuống 294,80 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm mạnh hơn 4,80 cent còn 285,35 US cent/lb.

Các hợp đồng tháng 5, 7 và 9/2027 đều giảm quanh 1,7%, cho thấy áp lực điều chỉnh xuất hiện trên hầu hết các kỳ hạn chính.

Vụ mới tạo thêm áp lực lên thị trường

Đợt giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng nguồn cung tại các nước sản xuất lớn. Tại Việt Nam, niên vụ 2026–2027 đã bắt đầu và hoạt động thu hoạch ở Tây Nguyên đang dần mở rộng.

Khi lượng cà phê mới được đưa ra thị trường nhiều hơn, nguồn cung có thể tạo sức ép lên giá trong ngắn hạn. Cùng lúc, diễn biến giảm sâu trên sàn London khiến tâm lý thu mua trong nước trở nên thận trọng hơn.

Tuy nhiên, một phiên giảm mạnh chưa đủ để xác lập xu hướng dài hạn. Nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu, lượng hàng thực tế được bán ra, diễn biến tồn kho và thời tiết tại các vùng sản xuất lớn vẫn có thể khiến giá đảo chiều nhanh.

Trong ngắn hạn, vùng 91.000–92.000 đồng/kg sẽ là mốc đáng chú ý của thị trường trong nước, trong khi Robusta cần giữ được khu vực trên 3.300 USD/tấn để hạn chế thêm áp lực giảm.