Giá cà phê hôm nay 17.10.2026: Robusta tăng trở lại

Nhịp tăng trên thị trường quốc tế mang lại tín hiệu tích cực sau lần điều chỉnh mạnh của giá trong nước. Tuy nhiên, phiên giao dịch vẫn chưa kết thúc, nên khả năng giá thu mua phục hồi trong ngày 17.10 còn phụ thuộc diễn biến cuối phiên và nhu cầu của doanh nghiệp.

Hình minh họa

Giá trong nước thấp nhất 91.100 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg. Dữ liệu công bố ngày 16.10.2026.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cao nhất, hơn Lâm Đồng 900 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 91.800 đồng/kg. Mức giảm 1.500 đồng/kg là diễn biến của ngày 16.10, chưa phải kết quả giao dịch ngày 17.10.

Robusta và Arabica tăng trong phiên tối

Khoảng 20h03 ngày 16.10, hai bảng giá theo dõi hợp đồng cà phê quốc tế cùng ghi nhận mức tăng so với giá đóng cửa trước của từng bảng.

Mốc so sánh của Robusta là 3.371 USD/tấn; Arabica là 294,80 cent/lb. Đây là giá đang giao dịch, không phải giá đóng cửa phiên 16.10.

Dự báo ngày 17.10: Cơ hội hồi phục đi cùng sức ép nguồn cung

Vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đã bắt đầu, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi nguồn hàng đưa ra bán và diễn biến tồn kho. Đây là những yếu tố có thể hạn chế đà tăng, ngay cả khi giá quốc tế đang hồi phục.

Nếu Robusta giữ được mức tăng đến cuối phiên, giá thu mua trong nước có thể nhận hỗ trợ trong ngày 17.10. Ngược lại, một nhịp hạ nhiệt cuối phiên cùng nguồn hàng vụ mới tăng lên sẽ làm khả năng phục hồi kém chắc chắn hơn. Chưa đủ cơ sở để dự báo mức tăng cụ thể theo từng vùng.