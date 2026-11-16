Giá cà phê hôm nay 16/11: Xuống thấp nhất trong 2,7 năm, áp lực nguồn cung vụ mới gia tăng

Giá cà phê hôm nay ngày 16/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 81.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 82.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 81.300 - 82.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 81.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 16/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 trên sàn London giảm 2,3% (74 USD/tấn) trong tuần trước, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 2,1% (69 USD/tấn), đạt 3.174 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 0,1% (0,4 US cent/pound) trong tuần trước, xuống còn 279,65 US cent/pound. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,1% (3 US cent/pound), lên 274,6 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2027 cũng tăng nhẹ 1% (2,75 US cent/pound), ở mức 270,45 US cent/pound.

Thị trường cà phê thế giới tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trong tuần qua, với giá xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2/2024. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang chi phối thị trường, trong bối cảnh các nhà giao dịch theo dõi sát triển vọng nguồn cung từ những quốc gia sản xuất chủ chốt.

Đáng chú ý, đà giảm của giá cà phê diễn ra khi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam vẫn chưa được đưa ra thị trường với khối lượng lớn. Theo thông tin từ các thương nhân, lượng cà phê vụ mới hiện vẫn chưa tạo ra sự gia tăng đáng kể về nguồn cung thực tế trên thị trường.

Việt Nam hiện bước vào niên vụ cà phê 2026/2027, với hoạt động thu hoạch đang dần được triển khai tại các vùng sản xuất trọng điểm. Khi tiến độ thu hoạch được đẩy nhanh, lượng cà phê nhân đưa ra thị trường dự kiến sẽ tăng lên, qua đó có thể tạo thêm áp lực đối với giá trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, diễn biến thời tiết tại Tây Nguyên cũng đang được thị trường quan tâm. Đây là khu vực sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, do đó những thay đổi về lượng mưa và điều kiện thời tiết có thể tác động trực tiếp đến tiến độ thu hoạch cũng như triển vọng sản lượng.

Tuy nhiên, theo các thương nhân, lượng mưa gần đây tại Tây Nguyên chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thu hoạch. Điều này phần nào làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do thời tiết, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động thu hái tiếp tục được duy trì.

Trong ngắn hạn, triển vọng giá cà phê sẽ phụ thuộc đáng kể vào tốc độ thu hoạch và lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường. Nếu nguồn cung vụ mới của Việt Nam tăng nhanh trong những tuần tới, áp lực bán có thể gia tăng, nhất là khi giá cà phê đang ở vùng thấp nhất trong gần 2,7 năm.

Dù vậy, việc cà phê vụ mới chưa được đưa ra thị trường với khối lượng lớn cho thấy nguồn cung thực tế vẫn cần thêm thời gian để tăng lên. Do đó, diễn biến giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động từ sự cân đối giữa nguồn cung mới, nhu cầu giao dịch và tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường quốc tế.