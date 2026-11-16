Giá cà phê hôm nay 16.11: Robusta dưới 3.200 USD/tấn, chờ phiên mới

Bước sang tuần mới, thị trường đứng trước hai yếu tố cần theo dõi: giá kỳ hạn còn chịu sức ép, trong khi lượng cà phê vụ mới đưa ra giao dịch chưa lớn.

Hình minh họa

Giá nội địa: Tham chiếu ngày 14.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 14.11.2026 của bộ dữ liệu được lựa chọn; tại thời điểm kiểm tra 20:12 ngày 15.11.2026 chưa có bảng giá mới hơn được xác minh đầy đủ trên nguồn ưu tiên.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân. Cột so sánh thuộc ngày 14.11 với 13.11, không phải biến động ngày 16.11.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng có mức tham chiếu cao nhất. Khoảng cách với Lâm Đồng là 700 đồng/kg.

Chỉ tiêu bình quân do nguồn công bố là 82.900 đồng/kg. Đây là chỉ tiêu riêng của nguồn, không được thay bằng trung bình cộng đơn giản của bốn địa phương trong bảng.

Giá kỳ hạn: Robusta và Arabica khác đơn vị

Bảng lưu sau phiên giao dịch ngày 13.11, cập nhật ngày 14.11.2026, ghi nhận:

Đây là dữ liệu của phiên đã kết thúc, không phải giá đang giao dịch tối 15.11. Mỗi mức thay đổi được đối chiếu cùng hợp đồng; không so sánh trực tiếp giá Robusta tính bằng USD/tấn với Arabica tính bằng cent/lb.

Triển vọng 16.11: Theo dõi hàng vụ mới và phiên London

Thông tin thương mại cuối tuần cho thấy thu hoạch đã bắt đầu nhưng lượng cà phê mới ra thị trường còn hạn chế. Yếu tố này có thể hỗ trợ giá giao dịch thực tế, dù diễn biến kỳ hạn chưa thuận lợi cho một đợt tăng rộng.

Trong ngày 16.11, nếu London tiếp tục suy yếu và lượng hàng bán ra tăng, giá thu mua trong nước có thể chịu thêm sức ép. Ngược lại, nhu cầu giao hàng cùng nguồn cung giao ngay hạn chế có thể giúp các điểm thu mua giữ giá tốt hơn diễn biến trên sàn.

Vì vậy, cần theo dõi đồng thời báo giá doanh nghiệp, tiến độ hàng vụ mới và phiên giao dịch quốc tế kế tiếp. Chưa đủ cơ sở bảo đảm giá nội địa sẽ tăng hoặc giảm ngay trong ngày đầu tuần.