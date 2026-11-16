Giá cà phê hôm nay 16/11: Chờ tín hiệu mới sau chuỗi giảm sâu

Sau chuỗi giảm khá mạnh trong nửa đầu tháng 11, giá cà phê trong nước bước vào tuần mới ở vùng thấp. Mặt bằng thu mua chưa có biến động mới rõ rệt, trong khi Robusta London đã lùi xuống dưới 3.200 USD/tấn ở kỳ hạn tháng 1/2027.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 15/11: Tây Nguyên vẫn quanh vùng thấp sau chuỗi giảm

Giá cà phê hôm nay 15/11/2026 tại Tây Nguyên được tham chiếu ở mức 82.300 - 83.000 đồng/kg; thị trường thế giới giữ mức đóng cửa gần nhất trước cuối tuần.

Giá cà phê trong nước giữ vùng 82.300 - 83.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện được tham chiếu trong khoảng 82.300 - 83.000 đồng/kg. Mức trung bình theo bảng giá đang sử dụng khoảng 82.900 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục ở mức 83.000 đồng/kg. Gia Lai đạt 82.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 82.300 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá cà phê được tham chiếu ở mức 83.000 đồng/kg, ngang Đắk Lắk và cao nhất trong nhóm khảo sát.

So với vùng trên 92.000–93.000 đồng/kg hồi giữa tháng 10, giá tại một số khu vực đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg. Đây là mức điều chỉnh đáng kể trong bối cảnh vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên bước vào cao điểm.

Robusta xuống dưới 3.200 USD/tấn

Theo mức đóng cửa gần nhất trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 11 USD, tương đương 0,34%, xuống 3.196 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 15 USD còn 3.174 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2027 giảm 19 USD xuống 3.157 USD/tấn.

Arabica New York cũng khép phiên gần nhất trong sắc đỏ. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,55 US cent/lb xuống 278,65 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,05 cent còn 273,50 US cent/lb; tháng 5/2027 xuống 269,45 US cent/lb.

Do thị trường quốc tế nghỉ cuối tuần, đây là mức giá đóng cửa gần nhất chứ chưa phải biến động phát sinh trong ngày 16/11.

Chờ tín hiệu mới trong phiên đầu tuần

Diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần mới là khả năng Robusta có lấy lại mốc 3.200 USD/tấn hay không. Nếu thị trường London phục hồi, giá cà phê trong nước có thể nhận được lực đỡ sau chuỗi giảm kéo dài.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên đang tăng lên nhanh khi hoạt động thu hoạch bước vào cao điểm. Điều này có thể tiếp tục hạn chế khả năng tăng mạnh của giá trong ngắn hạn.

Vùng 82.000 - 83.000 đồng/kg vì vậy vẫn là khoảng giá cần theo dõi. Nếu người trồng giảm bán ra sau khi giá xuống thấp, thị trường có thể tìm được điểm cân bằng; ngược lại, lượng hàng vụ mới tăng mạnh sẽ tiếp tục tạo sức ép lên giá thu mua.