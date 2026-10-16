Giá cà phê hôm nay 16/10: Robusta giảm mạnh hơn 100 USD/tấn

Giá cà phê hôm nay ngày 16/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, hiện ở quanh mốc 91.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 91.100 - 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 16/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 108 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.375 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 106 USD/tấn, đạt 3.364 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 3,25 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 294,80 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,80 US cent/pound, đạt 285,35 US cent/pound.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt đi xuống. Đáng chú ý, Robusta ghi nhận mức giảm hơn 100 USD/tấn, cho thấy áp lực điều chỉnh đáng kể đối với mặt hàng này.

Diễn biến giá cà phê chịu tác động từ nhiều yếu tố, bao gồm triển vọng nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ, tỷ giá và hoạt động giao dịch trên các sàn kỳ hạn. Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng nguồn cung Arabica, trong khi Việt Nam giữ vai trò chủ chốt trong nguồn cung Robusta toàn cầu.

Tuy nhiên, mức giảm của giá cà phê trong một phiên chưa đủ để xác định xu hướng thị trường trong thời gian tới. Diễn biến tồn kho, nhu cầu nhập khẩu và tình hình sản xuất tại các quốc gia cung ứng lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của thị trường.

Tại Việt Nam, niên vụ cà phê 2026-2027 đã bắt đầu từ đầu tháng 10. Dù vậy, nguồn cung từ vụ mới có thể chưa tăng mạnh ngay lập tức, do hoạt động thu hoạch tại các vùng trồng trọng điểm cần thêm thời gian để triển khai trên diện rộng.

Sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ mới được dự báo duy trì tương đối ổn định so với niên vụ trước theo thông tin được cung cấp. Trong bối cảnh đó, tiến độ thu hoạch, điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên và lượng hàng được đưa ra thị trường sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, đà giảm của giá Robusta trên thị trường quốc tế có thể tạo áp lực lên giá cà phê trong nước. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu, lượng hàng sẵn có và tâm lý bán hàng của người trồng cà phê.

Nhìn chung, thị trường cà phê đang chịu sức ép điều chỉnh từ các sàn giao dịch, trong khi nguồn cung vụ mới tại Việt Nam dần được bổ sung. Diễn biến giá trong những phiên tới sẽ phụ thuộc vào tương quan cung - cầu toàn cầu và tiến độ thu hoạch tại các quốc gia sản xuất chủ chốt.