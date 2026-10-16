Giá cà phê hôm nay 16/10: Đảo chiều giảm mạnh, robusta chạm đáy 2 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 quay đầu giảm 108 USD/tấn (-3,1%) xuống 3.375 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 106 USD/tấn (-3,05%) xuống 3.364 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 106 USD/tấn (-3,08%) xuống 3.339 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều giảm 104 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 3,25 US cent/pound (-1,09%) xuống 294,8 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 4,8 US cent/pound (-1,65%) xuống 285,35 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 4,8 US cent/pound (-1,68%) xuống 281,75 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá đều giảm 4,75 US cent/pound.

Tại Brazil, lượng mưa cao hơn mức thông thường trong giai đoạn cây cà phê ra hoa có thể hỗ trợ quá trình phát triển của cây và triển vọng thu hoạch niên vụ 2026/27, qua đó gây áp lực giảm giá.

Theo số liệu mới đây của công ty khí tượng Somar Meteorologia, lượng mưa tại Minas Gerais, vùng trồng arabica chủ lực của Brazil, đạt 33,3 mm trong tuần kết thúc ngày 4/10, bằng 104% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, điều kiện thời tiết cũng đang có những chuyển biến thuận lợi đối với cây cà phê. Công ty dự báo thời tiết Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào gần đây đã cải thiện độ ẩm đất và dự kiến hỗ trợ quá trình phát triển quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Đà giảm của robusta tăng tốc trong phiên thứ Năm khi lượng tồn kho loại cà phê này trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 10,75 tháng.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn nhận định của các nhà giao dịch cho biết, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025/26 dự kiến nhìn chung ổn định so với vụ trước, dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng sẽ tăng nhẹ và tiếp tục xu hướng đi lên.

Một nhà giao dịch tại vùng trồng cà phê được Reuters dẫn lời cho biết, lượng mưa trong tháng 10 năm nay thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, có thể do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño. Theo người này, thời tiết khô hơn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch quả và phơi khô cà phê nhân trong vụ hiện tại.

Niên vụ cà phê mới của Việt Nam bắt đầu từ tháng 10, nhưng các nhà giao dịch dự kiến nguồn cung mới sẽ chưa xuất hiện trên thị trường với khối lượng đáng kể cho đến tháng tới.

Trong khi đó, cà phê robusta loại 2 của Việt Nam, với tỷ lệ hạt đen và vỡ 5%, đang được chào bán với mức giá cao hơn 150-200 USD/tấn so với giá hợp đồng kỳ hạn tháng 1 trên sàn LIFFE.