Giá cà phê hôm nay 16/10: Arabica tăng gần 2%, Tây Nguyên khởi sắc

Sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó, giá cà phê trong nước đã quay đầu tăng trở lại. Đà phục hồi xuất hiện đồng thời với sắc xanh trên hai sàn London và New York, giúp tâm lý thị trường tích cực hơn khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang dần tăng tốc.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 15/10/2026: Đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 15/10/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg, xuống 92.300–93.000 đồng/kg; Robusta giảm trong khi Arabica tiếp tục tăng.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 92.600–93.500 đồng/kg. Mức bình quân niêm yết trên thị trường ở khoảng 93.400 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 500 đồng/kg lên 93.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 300 đồng/kg, đạt 93.300 đồng/kg. Lâm Đồng cũng tăng 300 đồng/kg lên 92.600 đồng/kg.

Nhịp tăng lần này đưa giá cao nhất tại Tây Nguyên trở lại vùng 93.500 đồng/kg. Tuy nhiên, biên độ tăng vẫn chưa đủ lớn để đưa thị trường trở lại vùng trên 94.000 đồng/kg như đầu tháng.

Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 24 USD, tương đương 0,69%, lên 3.483 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 27 USD lên 3.470 USD/tấn, còn tháng 3/2027 tăng 28 USD, đạt 3.445 USD/tấn.

Arabica New York tăng mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 5,35 US cent/lb, tương đương 1,83%, lên 298,05 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 290,15 US cent/lb, tăng 1,63%.

Các kỳ hạn tháng 5, 7 và 9/2027 cũng tăng quanh 1,6%, cho thấy lực mua xuất hiện khá đồng đều trên thị trường Arabica.

Diễn biến tăng trên cả hai sàn tạo thêm lực hỗ trợ cho giá cà phê trong nước. Thị trường thế giới đang chú ý tới những rủi ro nguồn cung, diễn biến thời tiết tại các vùng sản xuất lớn và biến động của đồng real Brazil.

Vụ mới có thể khiến giá tiếp tục giằng co

Dù giá phục hồi, thị trường trong nước đang bước vào giai đoạn nguồn cung vụ mới tăng dần. Khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên được đẩy nhanh trong những tuần tới, lượng cà phê đưa ra thị trường sẽ nhiều hơn và có thể hạn chế đà tăng nếu nhu cầu mua không theo kịp.

Ở chiều ngược lại, Robusta London duy trì quanh vùng 3.500 USD/tấn cùng đà tăng khá mạnh của Arabica đang tạo điểm tựa cho giá nội địa. Những lo ngại về nguồn cung cà phê thế giới cũng khiến áp lực giảm chưa quá lớn.

Trong ngắn hạn, vùng 93.000–93.500 đồng/kg sẽ tiếp tục là khu vực đáng chú ý. Diễn biến trên sàn London, thời tiết tại Brazil và tốc độ thu hoạch tại Tây Nguyên sẽ quyết định khả năng giá cà phê giữ được đà phục hồi trong những phiên tới.