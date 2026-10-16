Giá cà phê hôm nay 16/10/2026: Tây Nguyên giảm 1.500 đồng/kg, cà phê rang xay cũng hạ giá

Chiều 16/10/2026, thị trường cà phê trong nước ghi nhận đợt giảm giá đồng loạt tại các vùng thu mua trọng điểm. Theo bảng cập nhật lúc 13h38, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên giảm 1.500 đồng/kg so với lần ghi nhận trước đó. Mức giá thấp nhất là 91.100 đồng/kg, còn cao nhất đạt 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê rang xay hôm nay 16/10: Robusta và Arabica cùng giảm 1.200 đồng/kg

Bên cạnh giá cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý. Theo bảng giá tham khảo ngày 16/10, cả sáu dòng sản phẩm được theo dõi đều giảm 1.200 đồng/kg.

Đây là nhóm giá được nhiều cơ sở rang xay, đại lý phân phối và người kinh doanh quán cà phê quan tâm. Khác với cà phê nhân xô dùng làm nguyên liệu, giá cà phê rang xay thường cao hơn do đã bao gồm các công đoạn chọn lọc, sơ chế, rang, hao hụt trọng lượng, đóng gói và vận chuyển.

Trong nhóm sản phẩm Robusta, Robusta S18 Clean hiện có giá 161.600 đồng/kg sau khi giảm 1.200 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong sáu dòng sản phẩm được khảo sát, phù hợp để tham khảo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng cà phê Robusta phổ thông.

Robusta chất lượng cao CLC được ghi nhận ở mức 174.300 đồng/kg, cũng giảm 1.200 đồng/kg. Cà phê Culi S18 Clean có giá 172.800 đồng/kg, thấp hơn lần cập nhật trước 1.200 đồng/kg.

Đối với Robusta Honey, giá tham khảo lên tới 227.200 đồng/kg dù đã giảm 1.200 đồng/kg. Mức giá này cao hơn Robusta S18 Clean 65.600 đồng/kg, phản ánh sự khác biệt về nhóm sản phẩm, chất lượng và phương pháp sơ chế.

Ở phân khúc Arabica, Arabica Clean có giá 228.200 đồng/kg, còn Arabica chất lượng cao CLC được niêm yết ở mức 288.100 đồng/kg. Cả hai cùng giảm 1.200 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg. Đây là bảng giá tham khảo, không phải giá bán cố định tại tất cả cửa hàng.

Mức giảm 1.200 đồng/kg xuất hiện ở cả sáu sản phẩm là diễn biến đáng chú ý trong ngày 16/10. Tuy nhiên, không thể từ một bảng tham khảo kết luận tất cả thương hiệu rang xay trên thị trường đều giảm giá với biên độ tương tự.

Giá cà phê trong nước hôm nay 16/10/2026 giảm đồng loạt

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm ở Tây Nguyên cùng giảm 1.500 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh này, mặt bằng thu mua cà phê Robusta nhân xô hiện dao động từ 91.100 đến 92.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê được ghi nhận ở mức 91.800 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với mức 93.300 đồng/kg của lần cập nhật trước. Đây cũng là giá thu mua tại Gia Lai trong cùng thời điểm.

Ở khu vực Lâm Đồng truyền thống, giá cà phê giảm từ 92.600 đồng/kg xuống còn 91.100 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong bốn vùng thu mua được khảo sát.

Riêng khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, giá cà phê đạt 92.000 đồng/kg. Dù giảm 1.500 đồng/kg, khu vực này vẫn có mức giá cao nhất trong nhóm khảo sát, cao hơn khu vực Lâm Đồng truyền thống 900 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô.

Giá cà phê rang xay giảm có giúp quán cà phê tiết kiệm chi phí?

Đối với các quán cà phê, giá nguyên liệu là một trong những khoản chi phí quan trọng. Khi giá cà phê rang xay giảm, cơ sở kinh doanh có thể có thêm cơ hội tiết kiệm chi phí nhập hàng, đặc biệt với những đơn vị mua số lượng lớn.

Chẳng hạn, với mức giảm 1.200 đồng/kg, một cơ sở nhập 10 kg cà phê sẽ tiết kiệm được 12.000 đồng so với mức giá trước đó. Nếu nhập 50 kg, khoản chênh lệch là 60.000 đồng; còn với 100 kg, số tiền giảm tương ứng là 120.000 đồng.

Dù mức tiết kiệm trên mỗi kg không quá lớn, việc theo dõi giá thường xuyên vẫn có ý nghĩa đối với các quán có lượng tiêu thụ ổn định, nhất là khi cần lựa chọn thời điểm nhập nguyên liệu.

Tuy nhiên, giá cà phê rang xay giảm không đồng nghĩa giá một ly cà phê tại quán sẽ lập tức giảm theo. Bởi ngoài nguyên liệu, các cửa hàng còn phải tính đến tiền thuê mặt bằng, nhân công, điện nước, bao bì, thiết bị và nhiều khoản vận hành khác.

Giá bán thực tế của cà phê rang xay cũng có thể thay đổi tùy thương hiệu, quy cách đóng gói, tỷ lệ phối trộn Robusta - Arabica, mức rang và số lượng đặt hàng. Vì vậy, bảng giá tham khảo phù hợp để so sánh diễn biến thị trường hơn là xác định giá bán lẻ của từng cửa hàng.

Giá cà phê Robusta thế giới hôm nay 16/10 giảm hơn 100 USD/tấn

Trên sàn London, giá cà phê Robusta đồng loạt giảm tại các kỳ hạn giao dịch.

Đáng chú ý, hợp đồng tháng 11/2026 được giao dịch ở mức 3.375 USD/tấn, giảm 108 USD/tấn so với giá phiên trước là 3.483 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 1/2027 đạt 3.364 USD/tấn, giảm 106 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 còn 3.339 USD/tấn, cũng giảm 106 USD/tấn.

Các hợp đồng tháng 5 và tháng 7/2027 lần lượt còn 3.325 USD/tấn và 3.310 USD/tấn, cùng giảm 104 USD/tấn.

Đơn vị: USD/tấn.

Như vậy, tất cả năm kỳ hạn Robusta được khảo sát đều giảm hơn 100 USD/tấn. Trong đó, hợp đồng tháng 11/2026 có mức giảm lớn nhất là 108 USD/tấn.

Không chỉ giá kỳ hạn gần đi xuống, những hợp đồng giao hàng trong năm 2027 cũng giảm đáng kể. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều kỳ hạn thay vì tập trung vào một tháng giao hàng.

Đây là thông tin được thị trường trong nước quan tâm vì Robusta là dòng cà phê chủ lực tại các vùng sản xuất Tây Nguyên.

Giá cà phê Arabica New York hôm nay 16/10 tiếp tục giảm

Cùng chiều với Robusta London, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng suy yếu tại toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi.

Hợp đồng tháng 12/2026 có giá 294,80 cent/pound, giảm 3,25 cent/pound so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 4,80 cent/pound, còn 285,35 cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 cũng giảm 4,80 cent/pound, xuống 281,75 cent/pound.

Ở các kỳ hạn xa hơn, giá Arabica giao tháng 7/2027 hiện đạt 279,05 cent/pound, còn tháng 9/2027 ở mức 276,65 cent/pound. Cả hai cùng giảm 4,75 cent/pound.

Đơn vị: cent/pound.

So với Robusta, Arabica có đơn vị giao dịch khác nên không thể so sánh trực tiếp số tiền giảm giữa hai sàn nếu chưa quy đổi về cùng đơn vị.

Dù vậy, các bảng giá đều phản ánh xu hướng giảm khá rõ tại thời điểm cập nhật. Cả Robusta và Arabica đều ghi nhận giá hiện tại thấp hơn phiên trước ở toàn bộ những kỳ hạn được khảo sát.

Vì sao giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm?

Diễn biến ngày 16/10 cho thấy thị trường cà phê có sự điều chỉnh ở cả ba nhóm giá: cà phê nhân xô trong nước, cà phê rang xay tham khảo và cà phê kỳ hạn quốc tế.

Trong nước, bốn vùng thu mua chính cùng giảm 1.500 đồng/kg. Giá cà phê rang xay tham khảo cũng giảm 1.200 đồng/kg ở sáu dòng sản phẩm. Trên thị trường thế giới, cả Robusta lẫn Arabica đều ghi nhận mức giảm tại nhiều kỳ hạn.

Giá cà phê trong nước thường chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế do Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn. Những thay đổi về giá kỳ hạn, nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp, nguồn cung và tỷ giá đều có thể tác động đến giá thu mua.

Tuy nhiên, chỉ từ các bảng giá tại một thời điểm chưa thể xác định chính xác nguyên nhân trực tiếp khiến thị trường giảm mạnh trong ngày 16/10. Để đánh giá đầy đủ, cần theo dõi thêm hoạt động giao dịch, tình hình thu hoạch, xuất khẩu và lượng hàng đưa ra thị trường.

Đối với cà phê rang xay, quá trình điều chỉnh giá còn phụ thuộc vào lượng nguyên liệu dự trữ, hợp đồng nhập hàng và chi phí sản xuất của từng doanh nghiệp. Vì vậy, mức giảm của cà phê nhân xô và cà phê rang xay không nhất thiết tương ứng với nhau.

Giá cà phê những ngày tới có thể diễn biến ra sao?

Sau đợt giảm đồng loạt ngày 16/10, thị trường cà phê tiếp tục cần theo dõi diễn biến giá Robusta London và Arabica New York ở các phiên tiếp theo.

Nếu giá quốc tế còn biến động mạnh, thị trường thu mua nội địa có thể tiếp tục xuất hiện những đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, xu hướng thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu mua hàng, nguồn cung cà phê và hoạt động giao dịch của doanh nghiệp.

Với người trồng cà phê, sự chênh lệch giá giữa các khu vực cho thấy việc tham khảo giá tại đại lý địa phương vẫn cần thiết, thay vì chỉ dựa vào mức giá chung của toàn vùng Tây Nguyên.

Đối với quán cà phê và cơ sở rang xay, bên cạnh giá nhân xô, việc theo dõi riêng từng dòng Robusta, Culi, Honey và Arabica sẽ giúp lựa chọn nguyên liệu phù hợp với nhu cầu chế biến.