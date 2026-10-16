Giá cà phê hôm nay 16.10.2026: Đà tăng trong nước có tiếp diễn?

Sau nhịp tăng trong nước ngày 15.10, thị trường cà phê đón tín hiệu kém thuận lợi hơn từ giá quốc tế vào buổi tối.

Cả Robusta và Arabica đều giảm tại thời điểm kiểm tra, khiến khả năng nối dài đà tăng của giá thu mua ngày 16.10 còn phụ thuộc diễn biến phần còn lại của phiên giao dịch.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.500 đồng/kg

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tăng mạnh nhất trong bốn vùng, thêm 500 đồng/kg và đạt 93.500 đồng/kg. Đắk Lắk, Gia Lai cùng ở mức 93.300 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 92.600 đồng/kg.

Chênh lệch giữa nơi cao nhất và thấp nhất là 900 đồng/kg. Bình quân số học của bốn vùng đạt 93.175 đồng/kg; đây là mức tính đều theo địa phương, không phải bình quân theo khối lượng giao dịch.

Robusta và Arabica cùng giảm trong buổi tối

Robusta tháng 11.2026 được ghi nhận ở mức 3.429 USD/tấn, thấp hơn mức đóng cửa trước 3.481 USD/tấn của cùng bảng theo dõi. Arabica tháng 12.2026 xuống 295,13 cent/lb, so với mức trước đó 298,05 cent/lb.

Các mức này được ghi nhận khoảng 20:07 giờ Việt Nam ngày 15.10, khi giá vẫn đang giao dịch. Đây chưa phải kết quả cuối phiên, nên không thể coi mức giảm lúc này là diễn biến đã hoàn tất.

Dự báo ngày 16.10: Khả năng tăng tiếp gặp trở ngại

Những lo ngại về thời tiết và nguồn cung cà phê vẫn là yếu tố hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, tín hiệu giảm ở cả hai bảng giá quốc tế trong buổi tối cho thấy lực hỗ trợ đó chưa bảo đảm giá tăng liên tục trong ngắn hạn.

Nếu Robusta duy trì đà giảm đến cuối phiên, giá thu mua trong nước có thể khó nối tiếp mức tăng của ngày 15.10. Ngược lại, một nhịp hồi phục trước khi phiên kết thúc có thể làm giảm sức ép. Giá nội địa còn phụ thuộc nhu cầu mua và điều kiện giao dịch từng vùng, vì vậy chưa thể xác định mức điều chỉnh cụ thể cho ngày 16.10.