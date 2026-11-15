Giá cà phê hôm nay 15/11: Tây Nguyên vẫn quanh vùng thấp sau chuỗi giảm

Sau chuỗi giảm khá mạnh trong nửa đầu tháng 11, giá cà phê trong nước hiện duy trì quanh vùng 82.000–83.000 đồng/kg. Do bước vào cuối tuần, thị trường chưa ghi nhận một mặt bằng thu mua mới rõ rệt, trong khi Robusta và Arabica quốc tế cùng khép phiên gần nhất trong sắc đỏ.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 14/11: Trong nước giảm mạnh, Arabica bất ngờ tăng hơn 4%

Giá cà phê hôm nay 14/11/2026 tại Tây Nguyên được tham chiếu ở mức 82.300 - 83.000 đồng/kg sau phiên giảm sâu, trong khi Arabica thế giới bất ngờ tăng hơn 4%.

Giá cà phê trong nước giữ quanh 82.300–83.000 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đang được tham chiếu từ 82.300 - 83.000 đồng/kg. Mức trung bình niêm yết khoảng 82.900 đồng/kg.

Đắk Lắk hiện ở mức 83.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất với 82.300 đồng/kg, trong khi Gia Lai ở mức 82.800 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá cà phê được tham chiếu ở mức 83.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk và cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mặt bằng hiện tại thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với vùng giá trên 92.000–93.000 đồng/kg từng xuất hiện cách đây khoảng một tháng. Điều này cho thấy thị trường vẫn đang chịu sức ép khá lớn trong giai đoạn thu hoạch cao điểm.

Robusta và Arabica cùng giảm trong phiên gần nhất

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 11 USD, tương đương 0,34%, xuống 3.196 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 15 USD còn 3.174 USD/tấn, trong khi tháng 5/2027 giảm 19 USD xuống 3.157 USD/tấn.

Arabica New York cũng điều chỉnh nhẹ. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,55 US cent/lb xuống 278,65 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,05 cent còn 273,50 US cent/lb; tháng 5/2027 đạt 269,45 US cent/lb, giảm 0,70 cent.

Do ngày 15/11 rơi vào cuối tuần, các mức trên là giá đóng cửa gần nhất của thị trường quốc tế, không phải một phiên giao dịch mới trong ngày.

Thị trường chờ điểm cân bằng mới

Nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên tiếp tục tăng khi hoạt động thu hoạch bước vào cao điểm. Đây vẫn là yếu tố khiến giá trong nước khó bật tăng mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, sau khi giá giảm về vùng 82.000 - 83.000 đồng/kg, người trồng có thể thận trọng hơn trong việc bán ra. Nếu lượng hàng thực tế đưa ra thị trường chậm lại, áp lực giảm giá có thể dịu bớt.

Trong những phiên tới, vùng 82.000 - 83.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng theo dõi. Diễn biến của Robusta London quanh mốc 3.200 USD/tấn cùng lượng hàng vụ mới bán ra sẽ ảnh hưởng lớn tới hướng đi tiếp theo của giá cà phê trong nước.