Giá cà phê hôm nay 15/10: Tăng do lo ngại về nguồn cung

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đảo chiều tăng 24 USD/tấn (+0,69%) lên 3.483 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 27 USD/tấn (+0,78%) lên 3.470 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 28 USD/tấn (+0,82%) lên 3.445 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 29-32 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 5,35 US cent/pound (+1,83%) lên 298,05 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 4,65 US cent/pound (+1,63%) lên 290,15 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 4,6 US cent/pound (+1,63%) lên 286,55 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 4,35-4,45 US cent/pound.

Giá cà phê tăng chủ yếu do những lo ngại về nguồn cung. Hôm thứ Sáu tuần trước (9/10), Liên đoàn Cà phê Colombia báo cáo sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2025/26 (tháng 10 đến tháng 9) giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 12,65 triệu bao, trong khi xuất khẩu cà phê trong niên vụ 2025/26 giảm 12%, xuống còn 11,78 triệu bao. Colombia là nước sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới.

Những dấu hiệu cho thấy nguồn cung cà phê từ Brazil gia tăng là yếu tố gây sức ép lên giá.

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê Brazil chỉ phục hồi khiêm tốn 3,1% bất chấp vụ mùa bội thu.

Theo đó, lượng arabica xuất khẩu của Brazil giảm 7,1%, xuống còn 2.766.290 bao, trong khi lượng robusta xuất khẩu tăng vọt lên 813.904 bao, tăng 65,1%.

Trong tháng 9, xuất khẩu cà phê Brazil dưới mọi hình thức tăng khiêm tốn 3,1%, lên 3.893.747 bao. Xuất khẩu cà phê nhân xanh cũng tăng tương tự 3,2%, đạt tổng cộng 3.580.194 bao.

Trong một diễn biến khác, Italy vừa khởi động Quỹ Espresso một sáng kiến được thúc đẩy với sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khởi động dự án “Nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam”. Dự án được triển khai với sự hợp tác của tổ chức phi chính phủ Hà Lan Netherlands Development Organisation (SNV) và Viện Quản lý và Phát triển Bền vững Việt Nam (MSD).

Sáng kiến sẽ được đồng tài trợ bởi EU thông qua Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, JDE Peet’s và các đối tác khác

Mục tiêu của sáng kiến là hỗ trợ 65 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cùng các tổ chức liên quan trong chuỗi cung ứng cà phê tại hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng, nhằm cải thiện các tiêu chuẩn ESG của họ.

Các hoạt động sẽ tập trung vào đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng các công cụ đánh giá ESG.

Những mục tiêu khác bao gồm thành lập một Trung tâm Tài nguyên ESG trực tuyến và tổ chức các diễn đàn, sự kiện kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tài chính và nhà đầu tư.

Với diện tích trồng cà phê hơn 44.000 ha và sản lượng ước tính gần 51.000 tấn, Sơn La là tỉnh sản xuất cà phê arabica lớn nhất Việt Nam.