Giá cà phê hôm nay 15/10: Đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch quốc tế

Giá cà phê hôm nay ngày 15/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, hiện ở quanh mốc 93.300 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 300 đồng/kg, hiện ở mức 93.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 92.600 - 93.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 300 đồng/kg, hiện ở mức 93.300 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 15/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 24 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.483 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 27 USD/tấn, đạt 3.470 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 5,35 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 298,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 4,65 US cent/pound, đạt 290,15 US cent/pound.

Một trong những động lực hỗ trợ giá cà phê trên thị trường là việc đồng Real Brazil tăng giá so với đồng USD. Khi đồng nội tệ mạnh lên, doanh thu quy đổi từ xuất khẩu sang Real có thể giảm nếu các yếu tố khác không đổi, khiến người trồng cà phê Brazil có xu hướng hạn chế bán hàng. Điều này có thể làm chậm dòng cung ra thị trường và hỗ trợ giá kỳ hạn. Diễn biến đầu tháng 10 cho thấy đồng real tăng giá đã góp phần thúc đẩy giá cà phê Arabica và Robusta đi lên.

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, triển vọng thời tiết cũng tạo thêm lực đỡ cho thị trường. Giới giao dịch lo ngại hiện tượng El Niño có thể gây ra những thay đổi bất thường về nhiệt độ và lượng mưa tại các vùng trồng cà phê, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, ra hoa và phát triển quả. Tại Brazil, thời tiết bất lợi trong những giai đoạn sinh trưởng quan trọng có thể làm giảm năng suất hoặc chất lượng hạt cà phê, qua đó tác động đến triển vọng nguồn cung trong các niên vụ tiếp theo.

Đáng chú ý, niên vụ 2027-2028 đang trở thành tâm điểm theo dõi của thị trường do những bất định về điều kiện thời tiết trong thời gian tới. Tuy nhiên, tác động thực tế của El Niño đối với sản lượng vẫn phụ thuộc vào cường độ, thời gian kéo dài của hiện tượng này và diễn biến thời tiết tại từng vùng sản xuất. Vì vậy, những lo ngại hiện nay chủ yếu phản ánh rủi ro đối với nguồn cung tương lai, chưa đồng nghĩa sản lượng cà phê toàn cầu chắc chắn suy giảm.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục biến động theo diễn biến tỷ giá, thông tin thời tiết và triển vọng cung - cầu. Đà tăng sẽ có thêm cơ sở nếu đồng Real tiếp tục mạnh lên và các dự báo thời tiết cho thấy nguy cơ ảnh hưởng đến mùa vụ gia tăng. Ngược lại, nguồn cung được cải thiện, hoạt động xuất khẩu tăng hoặc thời tiết thuận lợi hơn tại các quốc gia sản xuất chủ chốt có thể gây sức ép lên giá. Thực tế, thị trường đầu tháng 10 đã cho thấy những đợt tăng giá có thể nhanh chóng đảo chiều khi triển vọng nguồn cung thay đổi.

Nhìn chung, đồng Real Brazil mạnh lên và lo ngại El Niño đang tạo lực hỗ trợ cho giá cà phê thế giới. Dù vậy, khả năng duy trì xu hướng tăng vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của nguồn cung và phản ứng của thị trường trước các thông tin mới về thời tiết, tỷ giá và hoạt động xuất khẩu.