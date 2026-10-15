Giá cà phê hôm nay 15/10/2026: Tây Nguyên tăng giá, thị trường thế giới lo ngại nguồn cung

Giá cà phê rang xay Arabica chất lượng cao hôm nay 15/10/2026 có giá gần 290.000 đồng/kg

Thị trường cà phê rang xay có mức giá cao hơn đáng kể, phản ánh sự khác biệt về chất lượng nguyên liệu, phương pháp sơ chế, hao hụt sau rang và chi phí sản xuất.

Theo bảng giá tham khảo cập nhật ngày 14/10/2026, Robusta S18 Clean được ghi nhận ở mức 162.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với mốc so sánh của bảng. Robusta chất lượng cao CLC đạt 175.500 đồng/kg, cũng giảm 500 đồng/kg.

Ở phân khúc cao hơn, Arabica Clean có giá tham khảo 229.400 đồng/kg. Arabica chất lượng cao CLC đạt 289.300 đồng/kg, thuộc nhóm có giá cao nhất trong danh sách.

Giá cà phê hôm nay 15/10/2026: Đồng loạt tăng 300–500 đồng/kg, có nơi đạt 93.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 92.600–93.500 đồng/kg. Cả bốn vùng được khảo sát đều điều chỉnh tăng, trong đó mức tăng mạnh nhất là 500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay đạt 93.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Mức giá này đưa thị trường trở lại trên ngưỡng 93.000 đồng/kg sau phiên điều chỉnh giảm ngày 14/10.

Tại Gia Lai, giá thu mua cà phê cũng tăng 300 đồng/kg, đạt 93.300 đồng/kg. Giá tại vùng trồng cà phê truyền thống của Gia Lai hiện ngang bằng với Đắk Lắk.

Ở Lâm Đồng, khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ ghi nhận mức giá 92.600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong bốn vùng khảo sát, dù thị trường đã có sự cải thiện so với phiên trước.

Riêng khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 500 đồng/kg, lên 93.500 đồng/kg. Đây là mức thu mua cao nhất trong bảng giá ngày 15/10, đồng thời là khu vực ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự chênh lệch ngay trong tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông cũ đạt 93.500 đồng/kg, cao hơn 900 đồng/kg so với vùng Lâm Đồng cũ. Sự khác biệt có thể liên quan đến chất lượng hạt, chi phí vận chuyển, điều kiện giao dịch và nhu cầu thu mua tại từng địa bàn.

So với ngày 9/10, khi giá cà phê Tây Nguyên từng lùi về khoảng 91.200–92.000 đồng/kg, mặt bằng hiện tại đã tăng thêm khoảng 1.400–1.500 đồng/kg tại các vùng tương ứng. Tuy nhiên, giá vẫn chưa trở lại mức ghi nhận đầu tuần trước, cho thấy thị trường đang phục hồi sau nhịp giảm chứ chưa hình thành xu hướng tăng liên tục.

Giá cà phê thế giới hôm nay 15/10: Robusta và Arabica cùng tăng

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ngày 15/10 ghi nhận diễn biến tích cực khi hai sàn giao dịch lớn London và New York cùng tăng. Trong đó, Arabica có mức tăng theo tỷ lệ phần trăm cao hơn Robusta.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.483 USD/tấn, tăng 24 USD/tấn, tương ứng 0,69% so với phiên giao dịch trước.

Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 27 USD/tấn, lên 3.470 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn cũng đi lên, với hợp đồng tháng 3/2027 đạt 3.445 USD/tấn, tăng 28 USD/tấn; kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 3.429 USD/tấn, tăng 29 USD/tấn.

Diễn biến tăng đồng đều ở nhiều kỳ hạn cho thấy thị trường Robusta có sự cải thiện sau giai đoạn chịu áp lực từ nguồn cung Brazil và triển vọng thu hoạch vụ mới tại Việt Nam.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 5,35 US cent/pound, tương đương 1,83%, lên 298,05 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 3/2027 đạt 290,15 US cent/pound, tăng 4,65 US cent/pound, tương ứng 1,63%. Hợp đồng tháng 5/2027 cũng tăng 4,60 US cent/pound, lên 286,55 US cent/pound.

Giá Robusta tính bằng USD/tấn, Arabica tính bằng US cent/pound. Đây là giá hợp đồng kỳ hạn, không phải giá thu mua cà phê nhân xô tại Việt Nam.

Việc Arabica tăng mạnh hơn Robusta về tỷ lệ phần trăm cho thấy thị trường đang đặc biệt quan tâm đến nguồn cung loại cà phê này tại Brazil và Colombia. Những thông tin liên quan đến sản lượng, xuất khẩu và thời tiết tiếp tục tác động đến tâm lý giao dịch.

Vì sao giá cà phê tăng trở lại, El Niño có tác động gì?

Đợt phục hồi của thị trường cà phê diễn ra trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu xuất hiện những yếu tố trái chiều. Brazil gia tăng xuất khẩu một số chủng loại cà phê, nhưng tồn kho Robusta được chứng nhận trên sàn giao dịch giảm và sản lượng Arabica tại Colombia suy yếu.

Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, lượng cà phê nhân xuất khẩu trong tháng 9/2026 đạt khoảng 3,58 triệu bao loại 60 kg, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Robusta và Conilon đạt gần 814.000 bao, tăng 65,1%.

Lượng hàng xuất khẩu lớn hơn từ Brazil đã tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đà giảm giá được hạn chế bởi sự thu hẹp của lượng hàng tồn kho đạt chuẩn giao dịch.

Đến ngày 9/10, tồn kho Robusta được chứng nhận trên sàn ICE giảm còn 5.115 lô, mức thấp nhất trong khoảng hai tuần rưỡi. Diễn biến này là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường.

Đối với Arabica, tình hình nguồn cung từ Colombia tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo Liên đoàn Cà phê Colombia, sản lượng niên vụ 2025–2026 giảm 15%, còn 12,65 triệu bao; lượng xuất khẩu giảm 12%, xuống 11,78 triệu bao.

Bên cạnh các số liệu hiện tại, giới giao dịch còn quan tâm đến nguy cơ El Niño ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết tại những vùng sản xuất cà phê lớn trong niên vụ 2027–2028.

Hiện tượng khí hậu này có thể làm thay đổi lượng mưa và nền nhiệt tại một số khu vực, qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cà phê. Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế còn phụ thuộc thời điểm xuất hiện, cường độ và diễn biến thời tiết tại từng quốc gia sản xuất.

Những lo ngại về nguồn cung tương lai đang góp phần hỗ trợ thị trường kỳ hạn, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong các phiên tới.

Giá cà phê những ngày tới: Chờ tín hiệu từ vụ thu hoạch mới

Sau nhịp tăng ngày 15/10, thị trường cà phê trong nước đang nhận được sự hỗ trợ từ diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà phục hồi vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung thực tế và tiến độ thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên.

Tháng 10 là giai đoạn thị trường bắt đầu hướng sự chú ý đến vụ cà phê mới của Việt Nam. Khi lượng hàng được bổ sung trong thời gian tới, hoạt động bán ra của người trồng và kế hoạch thu mua của doanh nghiệp có thể tác động trực tiếp đến giá nội địa.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu nhập khẩu phục vụ tiêu dùng cuối năm và những bất ổn về sản lượng tại một số quốc gia sản xuất lớn vẫn là các yếu tố có khả năng hỗ trợ giá cà phê.

Đối với Robusta, diễn biến trên sàn London, lượng tồn kho được chứng nhận và nguồn hàng xuất khẩu từ Brazil sẽ tiếp tục được theo dõi. Còn với Arabica, tình hình thời tiết tại Brazil cùng triển vọng sản lượng Colombia có thể khiến giá biến động mạnh hơn.

Tại Tây Nguyên, giá cà phê hiện đã quay lại vùng 92.600–93.500 đồng/kg, cao hơn mức thấp ghi nhận trong tuần trước. Dù vậy, một phiên tăng 300–500 đồng/kg chưa đủ để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Trong những ngày tới, người trồng và doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi biến động giá quốc tế, tiến độ thu hoạch và nhu cầu giao hàng thực tế. Giá thu mua tại từng đại lý cũng có thể khác nhau tùy chất lượng hạt, độ ẩm và điều kiện giao dịch.