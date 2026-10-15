Giá cà phê hôm nay 15/10/2026: Đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Sau phiên nhích tăng trước đó, giá cà phê trong nước quay đầu điều chỉnh nhẹ. Mức giảm chưa lớn nhưng diễn ra đồng loạt tại các vùng thu mua trọng điểm, trong bối cảnh hai sàn cà phê thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 14/10: Trong nước và Robusta, Arabica cùng tăng

Giá cà phê hôm nay 14/10/2026 tại Tây Nguyên tăng nhẹ, phổ biến 92.500–93.200 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cũng đồng loạt đi lên.

Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hôm nay dao động từ 92.300–93.000 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được thị trường niêm yết ở khoảng 93.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk giảm 200 đồng/kg xuống 93.000 đồng/kg. Gia Lai cũng về mức 93.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua đạt 93.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, ở mức 92.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Sau nhiều phiên dao động quanh vùng 93.000 đồng/kg, thị trường trong nước vẫn chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Biên độ tăng giảm hiện tương đối hẹp so với những phiên biến động mạnh hồi đầu tháng.

Robusta giảm, Arabica tiếp tục tăng

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 19 USD, tương đương 0,55%, xuống 3.459 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 20 USD còn 3.443 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 cũng giảm 20 USD xuống 3.417 USD/tấn.

Trong khi đó, Arabica New York tiếp tục đi lên. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 2,10 US cent/lb, tương đương 0,72%, lên 292,70 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 2 cent lên 285,50 US cent/lb; tháng 5/2027 tăng 1,95 cent lên 281,95 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại cũng duy trì sắc xanh.

Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê thế giới vẫn phân hóa rõ rệt. Arabica được hỗ trợ bởi những lo ngại liên quan đến nguồn cung và thời tiết tại các vùng sản xuất lớn, trong khi Robusta chịu sức ép điều chỉnh sau các phiên phục hồi trước đó.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co

Thị trường trong nước đang bước sâu hơn vào giai đoạn thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên. Khi lượng cà phê mới tăng dần, nguồn cung thực tế có thể tạo sức ép lên giá nếu nhu cầu mua không tăng tương ứng.

Ở chiều ngược lại, mặt bằng Robusta vẫn trên 3.400 USD/tấn, còn Arabica giữ đà tăng, giúp thị trường chưa chịu áp lực giảm quá mạnh.

Trong ngắn hạn, vùng 92.000–93.000 đồng/kg nhiều khả năng tiếp tục là khu vực giằng co của giá cà phê trong nước. Diễn biến trên sàn London, tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên và tình hình thời tiết tại Brazil sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý.