Giá cà phê hôm nay 15.10.2026: Chờ tín hiệu từ sàn London

Cà phê nội địa bước vào ngày 15.10 sau lần điều chỉnh giảm 200 đồng/kg trong ngày 14.10. Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng về mức 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp hơn. Trên thị trường quốc tế, Robusta và Arabica lại diễn biến khác chiều.

Hình minh họa.

Cà phê nội địa ở mức 92.300–93.000 đồng/kg

Lâm Đồng có mức thu mua thấp nhất, 92.300 đồng/kg, kém ba vùng còn lại 700 đồng/kg. Mức giảm cùng xuất hiện ở cả bốn khu vực cho thấy đợt điều chỉnh ngày 14.10 không chỉ diễn ra tại một địa phương.

Giá từng lô cà phê có thể khác nhau theo chất lượng và điều kiện thu mua. Các mức trên là giá đã công bố trước phiên giao dịch ngày 15.10.

Robusta giảm, Arabica tăng

Trong bảng giá quốc tế cập nhật ngày 14.10, Robusta kỳ hạn tháng 11.2026 giảm 19 USD/tấn, xuống 3.459 USD/tấn. Hợp đồng tháng 01.2027 cũng giảm 20 USD/tấn, còn 3.443 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, Arabica tháng 12.2026 tăng lên 292,70 cent/lb. Sự khác biệt giữa hai sàn cho thấy chưa thể đánh giá toàn bộ thị trường cà phê chỉ từ diễn biến của một loại sản phẩm. Các mức này thuộc bảng cập nhật ngày 14.10, chưa được xác định là giá chốt phiên.

Giá trong nước theo dõi diễn biến Robusta

Đối với cà phê nội địa, diễn biến tại London là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá khả năng phục hồi. Nếu Robusta tiếp tục giảm, giá thu mua có thể chịu thêm sức ép. Ngược lại, một nhịp hồi phục trên sàn, đi cùng nhu cầu mua hàng tốt hơn, có thể giúp thị trường trong nước ổn định.

Đà tăng riêng của Arabica chưa đủ để kết luận giá cà phê Việt Nam sẽ tăng trong ngày 15.10. Điều cần theo dõi là liệu Robusta có lấy lại được đà tăng và hoạt động thu mua tại các vùng trồng có cải thiện hay không.