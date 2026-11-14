Giá cà phê hôm nay 14.11: Trong nước vừa giảm, quốc tế đang hồi phục

Cà phê nhân xô tại bốn vùng trọng điểm vừa trải qua ngày giảm 700–900 đồng/kg. Đến tối 13.11, báo giá quốc tế chuyển sang tăng so với mức tham chiếu của cùng nguồn, mở ra khả năng hỗ trợ thị trường nội địa, nhưng phiên giao dịch vẫn chưa kết thúc.

Hình minh họa

Giá trong nước: Khoảng cách giữa các vùng là 700 đồng/kg

Bài được chuẩn bị tối 13.11.2026 cho ngày 14.11.2026. Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 13.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:01 ngày 13.11.2026 chưa có bảng giá ngày 14.11.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô. Biến động được tính cho ngày 13.11 so với 12.11.2026.

Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ở mức cao nhất 83.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất 82.300 đồng/kg. Gia Lai nằm giữa hai đầu bảng, sau mức giảm tương đương Lâm Đồng.

Chỉ tiêu bình quân tổng hợp được công bố là 82.900 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với ngày 12.11. Đây là chỉ tiêu theo phương pháp tổng hợp giá sàn kết hợp khảo sát doanh nghiệp, đại lý; không lấy bình quân số học đơn giản của bốn mức giá địa phương để thay thế.

Robusta và Arabica trong phiên tối 13.11

Lúc 19:58:40 ngày 13.11.2026 giờ Việt Nam, báo giá CFD tham chiếu các hợp đồng cà phê ghi nhận mức tăng ở cả Robusta London và Arabica New York.

Cơ sở so sánh của hai chuỗi báo giá lần lượt là 3.192 USD/tấn và 280,20 cent/lb. Đây là giá trong phiên đang giao dịch, chưa phải giá đóng cửa hay giá thanh toán chính thức của sở giao dịch.

Nhịp hồi quốc tế là tín hiệu đáng theo dõi sau đợt giảm trong nước. Tuy nhiên, giá cà phê tại đại lý còn phụ thuộc tiến độ giao hàng, chất lượng hạt và mức độ bán ra tại từng vùng nguyên liệu.

Dự báo ngày 14.11: Khả năng chững giảm phụ thuộc phiên quốc tế

Vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đã bắt đầu, nhưng thông tin thương mại mới cho thấy tiến độ ban đầu còn chậm và lượng hàng đưa ra thị trường chưa tăng mạnh. Trong khi đó, triển vọng nguồn cung bổ sung trong những tuần tới vẫn là yếu tố người mua theo dõi.

Nếu Robusta giữ được đà hồi đến cuối phiên, giá nội địa ngày 14.11 có thể có thêm điều kiện để chững giảm hoặc phục hồi cục bộ. Nếu đà tăng bị thu hẹp và lượng hàng bán ra tăng, sức ép giảm giá vẫn hiện hữu.

Chưa đủ cơ sở xác định mức tăng, giảm cụ thể cho ngày 14.11. Người bán cần đối chiếu báo giá thực tế cùng độ ẩm, tạp chất và điều kiện giao nhận trước khi chốt hàng.