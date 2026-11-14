Giá cà phê hôm nay 14/11: Trong nước giảm mạnh, Arabica bất ngờ tăng hơn 4%

Giá cà phê trong nước tiếp tục chịu sức ép khi vụ thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào cao điểm. Đáng chú ý, thị trường thế giới diễn biến trái chiều: Robusta London giảm khá mạnh nhưng Arabica New York lại có phiên phục hồi nổi bật.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 13/11: Robusta giảm nhẹ, Arabica tiếp tục chịu áp lực

Giá cà phê hôm nay 13/11/2026 tại Tây Nguyên được tham chiếu ở mức 83.200 - 83.800 đồng/kg sau phiên giảm tiếp; Robusta và Arabica thế giới cùng đi xuống.

Giá cà phê trong nước giảm 700 - 900 đồng/kg

Theo mức cập nhật gần nhất, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 82.300 - 83.000 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 82.900 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg.

Đắk Lắk giảm 700 đồng/kg xuống 83.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm mạnh 900 đồng/kg, còn 82.300 đồng/kg và là khu vực có giá thấp nhất.

Gia Lai cũng giảm 900 đồng/kg xuống 82.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 800 đồng/kg còn 83.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện đã lùi khá sâu so với giữa tháng 10. Riêng tại Đắk Lắk, giá đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg trong vòng một tháng, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chưa kết thúc.

Robusta giảm mạnh, Arabica tăng hơn 4%

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 38 USD, tương đương 1,17%, xuống 3.207 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 31 USD xuống 3.189 USD/tấn, trong khi hợp đồng tháng 5/2027 còn 3.170 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, Arabica New York có phiên tăng mạnh. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 11,20 US cent/lb, tương đương 4,16%, lên 280,20 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 9,90 cent lên 274,55 US cent/lb; tháng 5/2027 tăng 9,70 cent, đạt 270,15 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại cũng tăng trên 3%.

Diễn biến trái chiều cho thấy hai thị trường đang chịu tác động từ những yếu tố cung cầu khác nhau. Đà tăng mạnh của Arabica chưa đủ để kéo Robusta phục hồi trong phiên gần nhất.

Giá trong nước vẫn chịu sức ép vụ thu hoạch

Nguồn cung vụ mới tiếp tục là yếu tố lớn nhất tác động tới thị trường Việt Nam. Khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên tăng tốc, lượng cà phê đưa ra thị trường nhiều hơn, tạo sức ép lên giá thu mua.

Tuy nhiên, mặt bằng giá đã giảm về vùng 82.000 - 83.000 đồng/kg. Nếu người trồng hạn chế bán ra sau chuỗi giảm kéo dài, áp lực nguồn cung thực tế có thể chậm lại và giúp thị trường tìm điểm cân bằng.

Trong ngắn hạn, vùng 82.000–83.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý. Với thị trường thế giới, việc Robusta có giữ được vùng 3.150–3.200 USD/tấn hay không sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý thu mua trong nước trong những phiên tới.