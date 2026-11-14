Giá cà phê hôm nay 14/11: Robusta xuống đáy 2 tuần, áp lực nguồn cung gia tăng

Giá cà phê hôm nay ngày 14/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 82.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 700 đồng/kg, hiện ở mức 83.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 900 đồng/kg, hiện ở mức 82.300 - 83.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 900 đồng/kg, hiện ở mức 82.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 14/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 11 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.211 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 11 USD/tấn, đạt 3.196 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 0,55 US cent/pound so với hôam qua, hiện ở mức 279,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 0,05 US cent/pound, đạt 274,60 US cent/pound.

Một trong những nguyên nhân gây sức ép lên giá cà phê là đồng Real Brazil suy yếu xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với đồng USD. Diễn biến này khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán cà phê ra thị trường quốc tế để thu về nhiều nội tệ hơn, qua đó gia tăng nguồn cung và tạo áp lực giảm giá.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 10/2026 tăng mạnh. Theo số liệu từ Cecafé, quốc gia này xuất khẩu hơn 5,3 triệu bao cà phê, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng cà phê nhân xanh đạt 5,017 triệu bao, tăng 30,8%. Nguồn cung gia tăng từ Brazil đang khiến thị trường lo ngại về khả năng dư thừa nguồn hàng trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE tính đến ngày 13/11 đạt 211.321 bao, mức thấp nhất trong 27 năm. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ tạo lực đỡ trước áp lực từ triển vọng nguồn cung. Trong khi đó, tồn kho Robusta trên ICE có xu hướng gia tăng, làm suy yếu thêm triển vọng giá mặt hàng này.

Đối với thị trường Việt Nam, áp lực từ sàn London có thể tác động đến giá thu mua trong nước, nhất là khi niên vụ cà phê 2026/2027 đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường hiện vẫn còn hạn chế do tiến độ thu hoạch chưa đạt cao điểm.

Trong thời gian tới, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục biến động thận trọng. Áp lực nguồn cung từ Brazil và Việt Nam có thể hạn chế khả năng phục hồi của giá, trong khi diễn biến tỷ giá, nhu cầu tiêu thụ và tốc độ gia tăng tồn kho sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng thị trường.