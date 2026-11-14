Giá cà phê hôm nay 14/11: Đồng loạt giảm, robusta thấp nhất 2 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tiếp tục giảm 11 USD/tấn (-0,34%) xuống 3.211 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 cũng giảm 11 USD/tấn (-0,34%) xuống 3.196 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 15 USD/tấn (-0,47%) xuống 3.174 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều giảm 19 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica các kỳ hạn diễn biến trái chiều. Trong khi giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 đảo chiều giảm nhẹ 0,55 US cent/pound (-0,2%) xuống 279,65 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 lại tăng nhẹ 0,05 US cent/pound (+0,02%) lên 274,6 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 0,3 US cent/pound (+0,11%) lên 270,45 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 0,55-0,7 US cent/pound.

Cả hai loại cà phê đều đảo chiều giảm sau khi tăng trong đầu phiên. Giá arabica rời khỏi mức cao nhất trong 2,5 tuần, trong khi robusta lùi xuống mức thấp nhất trong hai tuần.

Một trong những yếu tố gây sức ép là đồng nội tệ real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với USD vào thứ Sáu 13/11. Khi đồng nội tệ mất giá, các nhà xuất khẩu Brazil có thêm động lực bán cà phê ra thị trường, bởi doanh thu bằng USD sau khi quy đổi có thể mang lại nhiều nội tệ hơn.

Tác động từ Brazil có ý nghĩa đáng kể đối với thị trường toàn cầu. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nước này là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 35-40% tổng sản lượng và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu.

Trước khi đảo chiều, giá arabica từng tăng lên mức cao nhất trong 2,5 tuần nhờ lượng tồn kho được ICE chứng nhận tiếp tục ở mức thấp. Số liệu ngày thứ Sáu 13/11 cho thấy tồn kho arabica giảm xuống còn 211.321 bao, mức thấp nhất trong 27 năm. Đây là xu hướng đã kéo dài khoảng tám tháng qua.

Tuy nhiên, lượng cà phê Brazil đang được đưa đến các kho hàng của ICE chưa được phản ánh đầy đủ trong số liệu tồn kho được chứng nhận. Tính đến thứ Sáu, có 166.456 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho hàng này, mức cao nhất trong 8,5 tháng. Sau khi hoàn tất kiểm định, số cà phê đạt tiêu chuẩn mới được ICE ghi nhận vào lượng tồn kho được chứng nhận. Quá trình này thường mất từ một đến hai tuần, thậm chí lâu hơn khi khối lượng cần kiểm tra lớn.

Trong khi tồn kho arabica được chứng nhận vẫn khan hiếm, lượng robusta dự trữ trên ICE lại tăng đáng kể kể từ đầu tháng 10. Đến ngày 29/10, tồn kho robusta đạt 6.809 lô, mức cao nhất trong khoảng 1,25 năm.

Trước đó, trong phiên thứ Năm, giá arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4,75 tháng do kỳ vọng xuất khẩu cà phê Brazil gia tăng. Sự kết hợp giữa đồng real suy yếu, nguồn cung Brazil đang được bổ sung vào hệ thống kho hàng và tồn kho robusta tăng lên tiếp tục tạo sức ép lên thị trường, dù lượng arabica được ICE chứng nhận vẫn ở mức rất thấp.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn lời các thương nhân hôm thứ Năm 12/11 cho biết, tại thị trường nội địa, giá cà phê Việt Nam ít biến động so với một tuần trước, do lượng cà phê mới thu hoạch chưa được đưa ra thị trường với khối lượng lớn, trong khi những trận mưa gần đây tại khu vực Tây Nguyên được dự báo không gây gián đoạn hoạt động thu hoạch.

Một thương nhân hoạt động tại vùng trồng cà phê cho biết, nông dân đã bắt đầu thu hoạch, nhưng tiến độ vẫn rất chậm và nguồn cung cà phê vẫn hạn chế. Có lẽ phải đến tháng tới lượng cà phê đưa ra thị trường mới đáng kể. Bên cạnh đó, các khu vực trồng cà phê chỉ có mưa nhẹ, không gây gián đoạn hoạt động thu hoạch.

Dù mưa lớn kể từ đầu tuần đã gây lũ lụt và thiệt hại tại miền Trung Việt Nam, song các thương nhân cho biết vùng trồng cà phê Tây Nguyên đến nay chưa chịu ảnh hưởng đáng kể.