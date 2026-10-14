Giá cà phê hôm nay 14/10: Trong nước và Robusta, Arabica cùng tăng

Sau hai ngày tương đối ổn định, giá cà phê trong nước đã nhích tăng trở lại. Các vùng thu mua trọng điểm tăng từ 200–300 đồng/kg, trong khi hai sàn London và New York cùng ghi nhận sắc xanh ở các kỳ hạn chính.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 13/10/2026: Thị trường ổn định, chờ tín hiệu mới

Giá cà phê hôm nay 13/10/2026 tại Tây Nguyên không thay đổi so với ngày trước, dao động 92.200–93.000 đồng/kg, thị trường tạm ổn định sau những phiên biến động mạnh.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.200 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hiện dao động từ 92.500–93.200 đồng/kg. Mức bình quân tham khảo được thị trường niêm yết ở khoảng 93.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg lên 93.200 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 200 đồng/kg, đạt 93.200 đồng/kg. Lâm Đồng tăng mạnh hơn 300 đồng/kg, lên 92.500 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua đạt 93.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Sau giai đoạn giảm mạnh đầu tháng rồi phục hồi về quanh 93.000 đồng/kg, thị trường đang cho thấy dấu hiệu ổn định hơn. Tuy vậy, mức tăng hiện nay vẫn khá thận trọng khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang tiến gần giai đoạn cao điểm.

Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 8 USD, tương đương 0,23%, lên 3.478 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 9 USD lên 3.463 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa tăng mạnh hơn. Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 3.437 USD/tấn, tăng 15 USD; tháng 5/2027 tăng 20 USD lên 3.422 USD/tấn và tháng 7/2027 đạt 3.409 USD/tấn, tăng 26 USD.

Arabica New York tăng rõ hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 3,65 US cent/lb, tương đương 1,27%, lên 290,60 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 1,32% lên 283,50 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 5/2027 đạt 280 US cent/lb, tăng 1,25%; tháng 7/2027 lên 277,55 US cent/lb và tháng 9/2027 đạt 275,35 US cent/lb.

Việc cả hai dòng cà phê cùng đi lên tạo thêm lực hỗ trợ cho thị trường trong nước sau giai đoạn biến động mạnh những ngày đầu tháng.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co quanh 93.000 đồng/kg

Thị trường hiện chịu tác động đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép lên giá. Tồn kho trên các sàn kỳ hạn ở mức thấp cùng những lo ngại về thời tiết tại Brazil có thể hỗ trợ giá thế giới.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung từ Việt Nam đang được chú ý khi vụ thu hoạch mới bắt đầu tăng tốc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt khoảng 1,4 triệu tấn; sản lượng xuất khẩu tăng nhưng giá bán bình quân thấp hơn cùng kỳ.

Với mặt bằng hiện tại, vùng 92.500–93.200 đồng/kg nhiều khả năng tiếp tục là khu vực giằng co trong ngắn hạn. Hướng đi tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến sàn London, thời tiết tại Brazil và tốc độ đưa cà phê vụ mới ra thị trường.