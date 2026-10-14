Giá cà phê hôm nay 14/10: Thị trường cà phê thế giới diễn biến trái chiều

Giá cà phê hôm nay ngày 14/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, hiện ở quanh mốc 93.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 14/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 19 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.459 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 20 USD/tấn, đạt 3.443 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 2,10 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 292,70 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2 US cent/pound, đạt 285,50 US cent/pound.

Thị trường cà phê thế giới đang ghi nhận diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch, cho thấy xu hướng giá chưa thực sự đồng nhất giữa hai mặt hàng Robusta và Arabica. Trong bối cảnh này, triển vọng nguồn cung từ Brazil và các quốc gia sản xuất cà phê chủ chốt tiếp tục là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý giao dịch.

Brazil là quốc gia sản xuất Arabica hàng đầu thế giới, đồng thời có vai trò quan trọng đối với nguồn cung cà phê toàn cầu. Những thay đổi trong dự báo sản lượng, điều kiện thời tiết và tiến độ thu hoạch tại Brazil có thể tác động đến kỳ vọng của thị trường về khả năng cân đối cung - cầu trong thời gian tới.

Đối với Robusta, nguồn cung từ Việt Nam và các quốc gia sản xuất lớn khác cũng là yếu tố cần theo dõi. Trong giai đoạn đầu niên vụ 2026/2027, tiến độ thu hoạch và lượng cà phê vụ mới được đưa ra thị trường có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá. Nếu nguồn cung chưa tăng mạnh trong ngắn hạn, giá Robusta có thể nhận được lực hỗ trợ nhất định; ngược lại, áp lực bán gia tăng khi vụ thu hoạch tiến triển có thể hạn chế đà tăng.

Diễn biến trái chiều giữa các sàn cho thấy thị trường đang đánh giá lại triển vọng cung ứng của từng dòng cà phê, thay vì hình thành một xu hướng tăng hoặc giảm đồng loạt. Trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục nhạy cảm với thông tin thời tiết tại Brazil, triển vọng sản lượng của các nước sản xuất chủ chốt và tiến độ đưa hàng vụ mới ra thị trường.