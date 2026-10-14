Giá cà phê hôm nay 14.10: Giá cà phê thế giới và trong nước cùng tăng

Sau hai ngày đi ngang quanh vùng 93.000 đồng/kg, thị trường cà phê trong nước bắt đầu nhích lên. Cùng lúc, Robusta và Arabica trên thị trường thế giới đều ghi nhận mức tăng tại thời điểm cập nhật mới nhất.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 14.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm ghi nhận xu hướng tăng. Mức giá trung bình đạt 93.200 đồng/kg, cao hơn 200 đồng/kg so với ngày trước.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 93.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 200 đồng/kg và đạt mức tương tự.

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh hơn, thêm 300 đồng/kg lên 92.500 đồng/kg. Đây vẫn là khu vực có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tăng 200 đồng/kg, lên 93.200 đồng/kg. Như vậy, Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (Lâm Đồng mới) cùng đứng ở mức cao nhất.

Mặt bằng giá hiện dao động từ 92.500 - 93.200 đồng/kg, chênh lệch khoảng 700 đồng/kg giữa khu vực thấp nhất và cao nhất.

So với ngày 13.10.2026, mức giá cao nhất đã nhích từ 93.000 đồng/kg lên 93.200 đồng/kg. Dù mức tăng chưa lớn, diễn biến này cho thấy thị trường đã xuất hiện tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn đi ngang.

Robusta và Arabica thế giới cùng đi lên

Trên thị trường thế giới, mức cập nhật mới nhất ngày 13.10 cho thấy cà phê Robusta tại London tăng ở các kỳ hạn được theo dõi.

Hợp đồng Robusta kỳ hạn 11.2026 đạt 3.478 USD/tấn, tăng 8 USD, tương đương 0,23%. Kỳ hạn 1.2027 đạt 3.463 USD/tấn, tăng 9 USD, còn kỳ hạn 3.2027 lên 3.437 USD/tấn, tăng 15 USD.

Arabica tại New York có mức tăng mạnh hơn. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 đạt 283,50 US cent/lb, tăng 3,70 cent, tương đương 1,32%.

Kỳ hạn 12.2026 đạt 290,60 US cent/lb, tăng 3,65 cent; kỳ hạn 5.2027 lên 280 US cent/lb, tăng 3,45 cent.

Việc Robusta và Arabica cùng đi lên tạo thêm yếu tố hỗ trợ tâm lý cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, đây là mức cập nhật trong ngày 13.10 và giá vẫn có thể thay đổi theo diễn biến giao dịch quốc tế.

Giá cà phê có thể hướng lại vùng 94.000 đồng/kg?

Sau thời gian duy trì quanh 93.000 đồng/kg, mức tăng ngày 14.10 giúp thị trường tiến thêm một bước về phía vùng 94.000 đồng/kg. Giá cao nhất hiện còn cách mốc này khoảng 800 đồng/kg.

Tín hiệu tích cực đến từ việc giá thế giới đang đồng loạt tăng, đặc biệt Arabica có mức tăng hơn 1% tại một số kỳ hạn. Robusta kỳ hạn gần cũng giữ được vùng trên 3.400 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh. Nếu lượng hàng đưa ra thị trường lớn trong khi nhu cầu thu mua không tăng tương ứng, giá có thể gặp sức ép.

Do đó, vùng 93.000 - 94.000 đồng/kg tiếp tục là khu vực đáng chú ý trong ngắn hạn. Diễn biến Robusta London, tốc độ thu hoạch và nhu cầu mua của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ quyết định khả năng giá cà phê có vượt trở lại mốc 94.000 đồng/kg hay không.