Giá cà phê hôm nay 14/10/2026: Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg, Robusta London quay đầu đi xuống

Giá cà phê trong nước tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg. Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ cùng ghi nhận mức 93.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp hơn 700 đồng/kg, ở mức 92.300 đồng/kg.

Giá cà phê rang xay: Arabica chất lượng cao gần 290.000 đồng/kg

Bên cạnh cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay có mặt bằng giá cao hơn đáng kể do chi phí chế biến, phân loại và chất lượng sản phẩm.

Theo bảng giá tham khảo ngày 13/10/2026, Robusta S18 Clean được ghi nhận ở mức 163.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg theo mốc so sánh của bảng.

Robusta chất lượng cao CLC đạt 176.000 đồng/kg, còn cà phê Culi S18 Clean có giá 174.500 đồng/kg.

Ở nhóm sản phẩm có mức giá cao hơn, Robusta Honey đạt 228.900 đồng/kg và Arabica Clean đạt 229.900 đồng/kg.

Đáng chú ý, Arabica chất lượng cao CLC được tham khảo ở mức 289.800 đồng/kg, cao nhất trong sáu sản phẩm được khảo sát.

Bảng giá cà phê rang xay tham khảo

Cập nhật tham khảo ngày 13/10/2026. Không phải báo giá giao dịch cố định.

Giá cà phê rang xay không thể so sánh trực tiếp với giá cà phê nhân xô do sản phẩm đã trải qua các công đoạn sơ chế, rang, phân loại, đóng gói và phân phối.

Ngoài ra, phương pháp chế biến và tiêu chuẩn chất lượng cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá bán. Những sản phẩm được tuyển chọn hoặc chế biến theo quy trình đặc biệt thường có giá cao hơn nhóm cà phê thương mại phổ thông.

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/10: Đồng loạt giảm 200 đồng/kg

Theo bảng giá cà phê trong nước, giá thu mua cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 92.300–93.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với mức tham chiếu trước đó.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê đạt 93.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Đây vẫn là một trong những vùng có mức giá thu mua cao nhất trong bảng khảo sát.

Giá cà phê Gia Lai cũng giảm 200 đồng/kg, xuống 93.000 đồng/kg, ngang bằng với Đắk Lắk. Mức giá này tiếp tục giữ vị trí cao trong nhóm các khu vực thu mua cà phê nhân xô tại Tây Nguyên.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện ở mức 92.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong bốn khu vực được khảo sát, thấp hơn 700 đồng/kg so với Đắk Lắk và Gia Lai.

Riêng khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ, nay thuộc Lâm Đồng), giá cà phê giảm 200 đồng/kg, xuống 93.000 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 14/10/2026

Nguồn: Bảng giá cà phê trong nước được cung cấp. Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm và địa điểm thu mua.

Với mức giá hiện tại, người bán một tấn cà phê nhân xô tại Đắk Lắk hoặc Gia Lai có thể thu về khoảng 93 triệu đồng theo giá tham khảo, chưa tính các khoản chi phí và điều chỉnh chất lượng. Tại Lâm Đồng, giá trị tương ứng khoảng 92,3 triệu đồng/tấn.

Chênh lệch giá giữa các vùng có thể đến từ chất lượng hạt, độ ẩm, tỷ lệ tạp chất, khoảng cách vận chuyển và nhu cầu thu mua thực tế của từng đại lý.

Đợt giảm 200 đồng/kg chưa phải biến động lớn nếu so với những phiên điều chỉnh hàng nghìn đồng/kg từng xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, việc cả bốn vùng cùng giảm cho thấy mặt bằng giá thu mua đang chịu sức ép chung.

Đối với thị trường cà phê Tây Nguyên, hoạt động bán hàng của nông dân, tiến độ thu hoạch vụ mới và nhu cầu giao hàng của doanh nghiệp sẽ tiếp tục là những yếu tố được theo dõi trong các phiên tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay 14/10: Robusta giảm, Arabica tiếp tục tăng

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta London và Arabica New York diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch được cập nhật vào sáng 14/10 theo giờ Việt Nam.

Sự phân hóa giữa hai sàn cho thấy thị trường đang đánh giá khác nhau về triển vọng nguồn cung của từng nhóm cà phê, đặc biệt khi các báo cáo xuất khẩu mới từ Brazil và sản lượng tại Colombia liên tục được công bố.

Giá cà phê Robusta London giảm tới 27 USD/tấn

Trên sàn London, giá Robusta giao tháng 11/2026 giảm 19 USD/tấn, tương đương khoảng 0,55%, xuống còn 3.459 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 20 USD/tấn, về mức 3.443 USD/tấn. Đây là kỳ hạn có khối lượng giao dịch lớn nhất trong bảng, với 10.931 lô, cùng số hợp đồng mở đạt 40.700.

Các kỳ hạn giao tháng 3, tháng 5 và tháng 7/2027 cũng đồng loạt giảm. Trong đó, hợp đồng tháng 7/2027 giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, mất 27 USD/tấn, xuống còn 3.382 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta London ngày 14/10/2026

Cập nhật lúc 7h38 ngày 14/10/2026. Đơn vị USD/tấn.

Đáng chú ý, giá các hợp đồng Robusta kỳ hạn xa tiếp tục thấp hơn những kỳ hạn gần. Chẳng hạn, hợp đồng tháng 7/2027 đang thấp hơn kỳ hạn tháng 11/2026 khoảng 77 USD/tấn.

Cấu trúc giá này cho thấy thị trường đang định giá khác nhau giữa nhu cầu giao hàng trước mắt và triển vọng cung ứng trong những tháng tới. Tuy nhiên, chỉ riêng chênh lệch giữa các kỳ hạn chưa đủ để kết luận giá sẽ tiếp tục giảm.

Giá cà phê Arabica New York tăng trên tất cả các kỳ hạn

Trái ngược Robusta, giá Arabica trên sàn New York tiếp tục tăng ở toàn bộ những kỳ hạn được theo dõi.

Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 2,10 cent/pound, tương đương khoảng 0,72%, lên 292,70 cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 2 cent/pound, đạt 285,50 cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 tăng 1,95 cent/pound, lên 281,95 cent/pound.

Các kỳ hạn tháng 7 và tháng 9/2027 lần lượt tăng 1,80 và 1,70 cent/pound, đưa giá giao dịch lên 279,35 và 277,05 cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica New York ngày 14/10/2026

Cập nhật lúc 7h38 ngày 14/10/2026. Đơn vị cent/pound.

Dù cùng thuộc thị trường cà phê, Robusta và Arabica chịu ảnh hưởng từ những cơ cấu cung cầu khác nhau. Brazil là quốc gia sản xuất lớn đối với cả hai nhóm, còn Colombia có vai trò quan trọng trong nguồn cung Arabica chất lượng cao.

Các thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu, điều kiện thời tiết và sản lượng thu hoạch tại những quốc gia này đang góp phần định hình diễn biến giá trên hai sàn.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng lượng, giá bình quân giảm gần 20%

Hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong chín tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự trái chiều giữa khối lượng và kim ngạch.

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,453 triệu tấn cà phê, đạt giá trị 6,572 tỷ USD trong chín tháng đầu năm.

Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.524 USD/tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lượng cà phê xuất khẩu cao hơn cùng kỳ, kim ngạch lại giảm 6,9%. Sự chênh lệch này cho thấy sức ép từ mặt bằng giá quốc tế đang tác động đến giá trị thương mại của ngành cà phê.

Đối với người trồng cà phê trong nước, sản lượng xuất khẩu tăng là tín hiệu cho thấy hàng hóa vẫn có thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa giá thu mua nội địa sẽ tăng tương ứng.

Giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất còn phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, lượng hàng đang được chào bán, nhu cầu giao hàng và các biến động trên sàn Robusta London.

Đây cũng là lý do giá cà phê tại Tây Nguyên có thể điều chỉnh trong những phiên thị trường thế giới xuất hiện tín hiệu tăng ở một số hợp đồng.

Giá cà phê những ngày tới sẽ tăng hay giảm?

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường cà phê đang chịu tác động đan xen từ nhiều yếu tố, khiến xu hướng giá ngắn hạn chưa thật sự rõ ràng.

Việc Robusta London đồng loạt giảm ở các kỳ hạn là một tín hiệu cần theo dõi đối với thị trường Việt Nam, nơi Robusta chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu cà phê.

Ở chiều ngược lại, đà tăng của Arabica New York cho thấy những lo ngại về nguồn cung tại một số quốc gia sản xuất vẫn có khả năng hỗ trợ giá.

Trong những phiên tới, giới kinh doanh sẽ tiếp tục theo dõi tốc độ xuất khẩu của Brazil, tình hình sản xuất tại Colombia và điều kiện thời tiết ở các vùng trồng cà phê lớn.

Tại Việt Nam, diễn biến mùa thu hoạch mới ở Tây Nguyên, lượng hàng bán ra của nông dân và nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp cũng sẽ tác động đến giá cà phê trong nước.

Nếu nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu, giá thu mua có thể tiếp tục chịu sức ép. Ngược lại, khi nhu cầu giao hàng cải thiện hoặc nguồn cung quốc tế xuất hiện những thông tin bất lợi, thị trường có thể nhận được lực hỗ trợ.

Với mặt bằng giá trong bảng tham khảo hiện ở mức 92.300–93.000 đồng/kg, cà phê Tây Nguyên vẫn duy trì vùng giá tương đối cao về giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, triển vọng tăng trở lại cần được đánh giá qua các phiên giao dịch tiếp theo, thay vì chỉ dựa vào biến động của một ngày.