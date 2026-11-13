Giá cà phê hôm nay 13/11: Robusta giảm nhẹ, Arabica tiếp tục chịu áp lực

Đà giảm của thị trường cà phê chưa dừng lại khi giá thu mua trong nước tiếp tục lùi về vùng 83.000 đồng/kg. Trong khi nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên tăng lên, cả Robusta London và Arabica New York cũng khép phiên gần nhất trong sắc đỏ.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 12/11/2026: Trong nước mất mốc 85.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 12/11/2026 được tham chiếu ở mức 83.800 - 84.300 đồng/kg tại Tây Nguyên sau phiên giảm mạnh; Robusta và Arabica thế giới cũng đi xuống.

Giá cà phê trong nước giảm thêm

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 83.200–83.800 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 83.700 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg xuống 83.700 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm 600 đồng/kg, còn 83.200 đồng/kg và tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất.

Gia Lai giảm 300 đồng/kg xuống 83.700 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá giảm 200 đồng/kg còn 83.800 đồng/kg nhưng vẫn đứng cao nhất trong nhóm khảo sát.

Sau nhịp hồi ngắn đầu tháng 11, giá cà phê Tây Nguyên đã quay lại xu hướng giảm. Mặt bằng hiện tại thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với vùng trên 93.000 - 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10.

Robusta giảm nhẹ, Arabica xuống dưới 270 cent/lb

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 5 USD xuống 3.260 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 1/2027 cũng giảm 5 USD, tương đương 0,15%, còn 3.245 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 gần như đi ngang khi chỉ giảm 1 USD xuống 3.220 USD/tấn.

Arabica New York chịu áp lực rõ hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 2,40 US cent/lb, tương đương 0,88%, xuống 269 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 1,25 cent còn 264,65 US cent/lb, trong khi tháng 5/2027 xuống 260,45 US cent/lb.

Việc Arabica mất mốc 270 cent/lb cho thấy lực bán trên thị trường vẫn khá mạnh, trong khi Robusta giữ được trạng thái ổn định hơn.

Thị trường vẫn chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới

Hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào cao điểm, khiến lượng cà phê mới đưa ra thị trường ngày càng lớn. Đây tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá trong nước.

Ở thị trường quốc tế, nguồn cung lớn từ các nước sản xuất cùng tâm lý thận trọng của giới giao dịch cũng khiến giá chưa tìm được động lực phục hồi rõ ràng.

Tuy nhiên, sau chuỗi giảm khá sâu, mặt bằng quanh 83.000 đồng/kg có thể khiến một bộ phận người trồng hạn chế bán ra để chờ giá tốt hơn. Điều này có thể giúp tốc độ giảm chậm lại nếu thị trường thế giới ổn định.

Trong ngắn hạn, vùng 83.000 - 84.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý. Nếu Robusta giữ được trên 3.200 USD/tấn, thị trường trong nước có thể tìm điểm cân bằng; ngược lại, áp lực từ nguồn cung vụ mới vẫn có thể khiến giá tiếp tục giằng co ở vùng thấp.