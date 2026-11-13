Giá cà phê hôm nay 13/11: Arabica bật tăng, Robusta tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay ngày 13/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 82.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 700 đồng/kg, hiện ở mức 83.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 900 đồng/kg, hiện ở mức 82.300 - 83.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 900 đồng/kg, hiện ở mức 82.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 13/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 38 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.222 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 38 USD/tấn, đạt 3.207 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 11,20 US cent/pound so với hôam qua, hiện ở mức 280,20 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 9,90 US cent/pound, đạt 274,55 US cent/pound.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica ghi nhận mức tăng đáng kể sau chuỗi phiên giảm trước đó. Động lực chính thúc đẩy thị trường phục hồi đến từ hoạt động mua bù các vị thế bán khống của giới đầu cơ. Sau khi giá giảm xuống vùng thấp, một bộ phận nhà đầu tư đã đóng các vị thế bán để hạn chế rủi ro, qua đó tạo lực cầu hỗ trợ giá.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, lượng tồn kho Arabica được chứng nhận trên sàn ICE vẫn ở mức tương đối thấp. Đây là yếu tố góp phần hạn chế áp lực giảm giá và tạo điều kiện cho thị trường phục hồi khi lực mua quay trở lại.

Tuy nhiên, đà tăng của Arabica vẫn cần được đánh giá thận trọng. Triển vọng nguồn cung từ Brazil cùng biến động tỷ giá đồng real so với USD có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này.

Trái ngược với Arabica, giá cà phê Robusta trên sàn ICE London tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 12/11. Áp lực chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung gia tăng khi Việt Nam bước vào niên vụ cà phê 2026/2027.

Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta hàng đầu thế giới, diễn biến thu hoạch tại Việt Nam có ảnh hưởng đáng kể đến cán cân cung - cầu toàn cầu. Khi cà phê vụ mới dần được đưa ra thị trường, nguồn cung bổ sung khiến các nhà rang xay và thương nhân có thêm lựa chọn, qua đó làm giảm áp lực mua trên thị trường kỳ hạn.

Bên cạnh đó, số liệu xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng trưởng trong tháng 10 cũng cho thấy nguồn hàng đang được lưu thông tích cực hơn, góp phần gia tăng áp lực đối với giá Robusta.

Trong thời gian tới, diễn biến giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động từ sự khác biệt về nguồn cung giữa hai dòng sản phẩm. Với Arabica, tồn kho ở mức thấp và hoạt động mua bù bán khống có thể hỗ trợ giá, nhưng triển vọng nguồn cung từ Brazil vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Trong khi đó, Robusta có thể tiếp tục chịu sức ép khi Việt Nam bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm. Tuy nhiên, tốc độ đưa cà phê vụ mới ra thị trường, điều kiện thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm và nhu cầu nhập khẩu sẽ quyết định mức độ điều chỉnh của giá.

Nhìn chung, thị trường cà phê đang phân hóa rõ nét giữa hai dòng chủ lực. Đối với Việt Nam, tiến độ thu hoạch và lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá Robusta trong thời gian tới.