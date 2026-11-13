Giá cà phê hôm nay 13.11.2026: Nội địa chờ kết quả hai sàn quốc tế

Sau phiên điều chỉnh tại cả bốn vùng thu mua, sự phục hồi của Arabica tạo một điểm sáng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, Robusta vẫn giảm và áp lực từ nguồn cung chưa lắng xuống, khiến triển vọng giá trong nước còn phụ thuộc kết quả cuối phiên.

Hình minh họa

Giá nội địa: Giảm 200–600 đồng/kg trong ngày 12.11

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô. Biến động đối chiếu ngày 12.11 với ngày 11.11.2026.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giảm ít nhất và đứng đầu bảng tham chiếu với 83.800 đồng/kg. Lâm Đồng ở mức thấp nhất 83.200 đồng/kg; khoảng cách giữa hai đầu bảng là 600 đồng/kg.

Chỉ số bình quân nguồn niêm yết là 83.700 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. Trung bình cộng riêng bốn mức giá trong bảng là 83.600 đồng/kg, giảm 425 đồng/kg so với mức 84.025 đồng/kg ngày 11.11. Hai chỉ số được giữ riêng vì chưa xác minh được công thức và trọng số của mức bình quân nguồn.

Các mức giảm trên thuộc ngày 12.11, chưa phải diễn biến đã biết của ngày 13.11. Giá mua thực tế còn tùy chất lượng hàng và điều kiện giao dịch.

Hai sàn quốc tế trái chiều tại thời điểm chốt

Báo giá lúc 20:00:42 ngày 12.11.2026, giờ Việt Nam:

Đây là báo giá CFD theo hợp đồng tham chiếu do nhà cung cấp dữ liệu hiển thị, chưa phải giá đóng cửa hoặc giá thanh toán cuối phiên của sở giao dịch.

Arabica tăng trong lúc Robusta giảm cho thấy thị trường chưa có một hướng đi đồng nhất. Hai mặt hàng cũng khác đơn vị tính; mức tăng của Arabica không thể dùng để bù trực tiếp cho mức giảm của Robusta hoặc suy ra giá thu mua nội địa ngày kế tiếp.

Dự báo ngày 13.11: Sức ép nguồn cung vẫn đáng theo dõi

Xuất khẩu cà phê nhân Brazil trong tháng 10 được ghi nhận đạt 5,02 triệu bao loại 60 kg, tăng gần 31% so với cùng kỳ. Lượng hàng giao đi tăng mạnh sau giai đoạn thu hoạch chậm cho thấy nguồn cung từ nước sản xuất lớn này đang được đưa ra thị trường nhanh hơn.

Với cà phê Việt Nam, diễn biến Robusta đến cuối phiên và tiến độ bán hàng vụ mới sẽ quan trọng hơn một nhịp phục hồi riêng lẻ của Arabica. Nếu Robusta tiếp tục giảm trong lúc nguồn hàng nội địa tăng, giá thu mua ngày 13.11 có thể chịu thêm sức ép.

Trường hợp Robusta phục hồi và doanh nghiệp tăng mua phục vụ giao hàng, đà giảm có thể chậm lại. Tại giờ chốt tối 12.11, chưa đủ cơ sở khẳng định giá sẽ tăng hay giảm đồng loạt tại từng vùng.