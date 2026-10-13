Giá cà phê hôm nay 13/10: Thị trường thận trọng trước vụ thu hoạch mới tại Việt Nam

Giá cà phê hôm nay ngày 13/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, hiện ở quanh mốc 93.200 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, hiện ở mức 92.500 - 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg, hiện ở mức 93.200 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam trong tuần trước diễn ra khá trầm lắng, trong bối cảnh thị trường đang chuyển tiếp giữa hai niên vụ và chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới. Tâm lý thận trọng của các bên tham gia thị trường có thể liên quan đến kỳ vọng về sản lượng, tiến độ thu hoạch và diễn biến thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm.

Theo dự báo được cung cấp, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026/2027, kéo dài từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2027, ước đạt khoảng 31 triệu bao, chủ yếu là cà phê Robusta, giảm 6,91% so với niên vụ trước. Nếu dự báo này được xác nhận, nguồn cung cà phê từ Việt Nam có thể chịu áp lực suy giảm so với niên vụ trước. Đây là yếu tố có khả năng hỗ trợ giá Robusta trong trung hạn, đặc biệt nếu nhu cầu nhập khẩu duy trì ổn định.

Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào lượng tồn kho chuyển tiếp, tiến độ bán hàng của nông dân và nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu. Trong ngắn hạn, việc giao dịch trầm lắng cho thấy thị trường vẫn đang chờ thêm thông tin rõ ràng về nguồn cung vụ mới trước khi xác lập xu hướng giá.

Về tiến độ thu hoạch, nếu thời tiết thuận lợi, hoạt động thu hái có thể bắt đầu gia tăng trong những tuần tới. Thông thường, tiến độ thu hoạch tại các vùng trồng cà phê trọng điểm ở Tây Nguyên tăng nhanh vào khoảng cuối tháng 11. Khi lượng cà phê mới được đưa ra thị trường nhiều hơn, nguồn cung thực tế có thể cải thiện, tạo áp lực nhất định lên giá trong ngắn hạn.

Trong những ngày tới, thị trường cà phê Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục giao dịch thận trọng khi các bên theo dõi sát tiến độ thu hoạch và điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên. Thông tin dự báo sản lượng giảm có thể hỗ trợ tâm lý thị trường, nhưng áp lực nguồn cung sẽ tăng dần khi vụ thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm. Do đó, diễn biến giá sẽ phụ thuộc đáng kể vào tốc độ đưa cà phê mới ra thị trường, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và xu hướng giá Robusta trên sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay ngày 13/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 8 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.478 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 9 USD/tấn, đạt 3.463 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 3,65 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 290,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3,70 US cent/pound, đạt 283,50 US cent/pound.