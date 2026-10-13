Giá cà phê hôm nay 13/10: Tăng do sản lượng của Colombia sụt giảm

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 8 USD/tấn (+0,23%) lên 3.478 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 tăng 9 USD/tấn (+0,26%) lên 3.463 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá tăng 15 USD/tấn (+0,44%) lên 3.437 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá tăng 20-26 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng 3,65 US cent/pound (+1,27%) lên 290,6 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 3,7 US cent/pound (+1,32%) lên 283,5 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 3,45 US cent/pound (+1,25%) lên 280 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 3,4-3,5 US cent/pound.

Giá cà phê phần nào được hỗ trợ khi hôm thứ Sáu tuần trước 9/10, Liên đoàn Cà phê Colombia báo cáo sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2025/26 (tháng 10 đến tháng 9) giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 12,65 triệu bao; xuất khẩu cà phê của Colombia trong niên vụ 2025/26 cũng giảm 12%, xuống còn 11,78 triệu bao.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vẫn chịu áp lực khi nguồn cung cà phê từ Brazil gia tăng.

Reuters dẫn số liệu của Hiệp hội ngành cà phê Cecafe công bố hôm thứ Sáu cho biết, Brazil đã xuất khẩu 3,58 triệu bao cà phê nhân xanh loại 60 kg trong tháng 9, tăng 3,2% so với cùng tháng năm ngoái, mặc dù lượng arabica xuất khẩu giảm đã hạn chế mức tăng trưởng.

Xuất khẩu cà phê arabica giảm khoảng 7%, xuống còn 2,77 triệu bao, trong khi lượng robusta xuất khẩu tăng khoảng 65%, lên gần 814.000 bao.

Cecafe cho biết xuất khẩu cà phê Brazil được hỗ trợ bởi việc hoạt động thương mại với Mỹ, thị trường tiêu thụ cà phê Brazil lớn nhất, gần đây đã trở lại bình thường sau một thời gian ngành cà phê phải chịu thuế quan.

Hiệp hội cho biết thêm, vụ cà phê mới của Brazil đã bắt đầu được đưa vào các kênh xuất khẩu sau khi hoạt động thu hoạch bị trì hoãn do mưa.

Tổng lượng cà phê xuất khẩu, bao gồm cà phê hòa tan và cà phê rang, đạt 3,89 triệu bao, tăng khoảng 3%.

Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu giảm khoảng 7%, xuống còn 1,28 tỷ USD, do giá toàn cầu suy yếu, chất lượng một số lô arabica giảm vì mưa và tỷ trọng cà phê robusta trong tổng lượng xuất khẩu tăng.

Điều kiện sinh trưởng thuận lợi tại Brazil và Việt Nam cũng là yếu tố bất lợi đối với giá cà phê.

Lượng mưa cao hơn mức bình thường tại Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng hiện nay có thể hỗ trợ vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026/27 vào năm tới, qua đó gây sức ép giảm giá.

Hôm thứ Hai tuần trước, Somar Meteorologia cho biết lượng mưa tại Minas Gerais, vùng trồng cà phê arabica chủ lực của Brazil, đạt 33,3 mm trong tuần kết thúc ngày 4/10, tương đương 104% mức trung bình lịch sử.