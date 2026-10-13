Giá cà phê hôm nay 13/10/2026: Thị trường ổn định, chờ tín hiệu mới

Sau nhịp giảm sâu rồi phục hồi trở lại, giá cà phê trong nước bước sang ngày 13/10 trong trạng thái đi ngang. Mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm chưa có biến động đáng kể, trong khi thị trường tiếp tục chờ tín hiệu từ sàn London và tiến độ thu hoạch vụ mới.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 12/10/2026: Đi ngang, cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 12/10/2026 tại Tây Nguyên không thay đổi so với ngày trước, dao động 92.200–93.000 đồng/kg sau nhịp phục hồi mạnh cuối tuần.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê tại Tây Nguyên hôm nay tiếp tục duy trì trong khoảng 92.200–93.000 đồng/kg.

Đắk Lắk giữ mức 93.000 đồng/kg. Gia Lai cũng được thu mua ở 93.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá tiếp tục đứng ở 93.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 92.200 đồng/kg.

Nếu tính trung bình bốn khu vực trên, giá cà phê đạt khoảng 92.800 đồng/kg. Mặt bằng này cho thấy thị trường đang tạm tìm được vùng cân bằng sau chuỗi phiên tăng giảm mạnh đầu tháng 10.

Robusta giữ nền trên 3.400 USD/tấn

Ở thị trường quốc tế, mức tham chiếu gần nhất của Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 là 3.470 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 ở 3.454 USD/tấn, còn tháng 3/2027 đạt 3.422 USD/tấn.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức tham chiếu 286,95 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 đạt 279,80 US cent/lb và tháng 5/2027 ở 276,55 US cent/lb.

Diễn biến gần đây cho thấy Robusta có nhịp phục hồi tốt hơn Arabica. Điều này phần nào tạo lực đỡ cho giá cà phê Việt Nam, dù thị trường vẫn chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung vụ mới.

Thị trường chờ nguồn cung vụ mới

Tháng 10 là giai đoạn thị trường bắt đầu chú ý nhiều hơn đến tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên. Khi lượng cà phê mới đưa ra thị trường tăng dần, nguồn cung có thể tạo áp lực lên giá nếu nhu cầu mua không cải thiện tương ứng.

Ở chiều ngược lại, mặt bằng Robusta London vẫn trên 3.400 USD/tấn giúp thị trường trong nước chưa chịu sức ép giảm quá mạnh. Giá cà phê vì vậy có thể tiếp tục dao động trong vùng 92.000–93.000 đồng/kg trước khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, diễn biến sàn London, thời tiết tại các vùng trồng và tốc độ đưa cà phê vụ mới ra thị trường sẽ là những yếu tố đáng chú ý nhất.