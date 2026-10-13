Giá cà phê hôm nay 13/10/2026: Tây Nguyên tăng giá, cao nhất 93.200 đồng/kg

Thị trường giá cà phê ngày 13/10/2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên. Giá thu mua cà phê nhân xô hiện dao động từ 92.500–93.200 đồng/kg, tăng nhẹ so với lần cập nhật trước. Đáng chú ý, ngay trong địa giới tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giữa hai vùng sản xuất truyền thống đang chênh lệch tới 700 đồng/kg.

Đà tăng trong nước xuất hiện khi thị trường cà phê quốc tế đồng loạt khởi sắc. Robusta London đạt 3.478 USD/tấn ở kỳ hạn gần, còn Arabica New York vượt 290 US cent/pound, tạo thêm sự chú ý đối với triển vọng giá cà phê những ngày tới.

Giá cà phê hôm nay 13/10/2026 trong nước: Tây Nguyên tăng 200–300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 13/10 tiếp tục nhích lên tại các khu vực thu mua. Mức cao nhất 93.200 đồng/kg được ghi nhận tại Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng. Vùng Lâm Đồng truyền thống có giá thấp hơn, ở mức 92.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 93.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Đây là một trong những khu vực có giá cao nhất trong bảng khảo sát, cho thấy thị trường đã có sự cải thiện so với mức 93.000 đồng/kg trước đó.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 200 đồng/kg, lên 93.200 đồng/kg. Mức thu mua tại khu vực trồng cà phê truyền thống của Gia Lai hiện tương đương Đắk Lắk, góp mặt trong nhóm dẫn đầu Tây Nguyên.

Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Lâm Đồng cũ ghi nhận mức tăng 300 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 92.500 đồng/kg. Dù có mức tăng cao nhất trong danh sách khảo sát, vùng này vẫn thấp hơn các khu vực còn lại khoảng 700 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê đạt 93.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Mức giá này cao hơn vùng Lâm Đồng cũ dù cả hai hiện cùng thuộc một tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đơn vị: đồng/kg cà phê nhân xô. Giá có thể khác nhau tùy chất lượng hạt, độ ẩm và từng điểm thu mua.

Như vậy, giá cà phê Tây Nguyên đang có sự phục hồi nhẹ sau giai đoạn biến động đầu tháng 10. Tuy nhiên, mức tăng mới chỉ từ 200–300 đồng/kg, chưa tạo ra thay đổi lớn về mặt bằng thu mua.

Chênh lệch giá giữa các vùng tiếp tục là điểm đáng chú ý. Trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng hiện nay, khu vực Đắk Nông cũ đạt 93.200 đồng/kg, còn vùng Lâm Đồng cũ ở mức 92.500 đồng/kg. Sự khác biệt có thể liên quan đến chất lượng hàng hóa, vị trí thu mua, chi phí vận chuyển và nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Giá cà phê rang xay cao nhất gần 290.000 đồng/kg

Ngoài cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay có mặt bằng giá cao hơn do chi phí chế biến, hao hụt trọng lượng sau rang, phân loại và đóng gói.

Theo bảng giá tham khảo cập nhật ngày 12/10/2026, Robusta S18 Clean ở mức 163.000 đồng/kg, Robusta chất lượng cao CLC đạt 175.700 đồng/kg, còn Robusta Honey có giá 228.600 đồng/kg.

Ở nhóm Arabica, sản phẩm Arabica Clean được tham khảo tại mức 229.600 đồng/kg, trong khi Arabica chất lượng cao CLC đạt 289.500 đồng/kg.

Bảng giá rang xay tham khảo ngày 12/10/2026, không phải giá thu mua cà phê nhân xô ngày 13/10. Giá bán thực tế có thể thay đổi theo nhà cung cấp, chất lượng và quy cách sản phẩm.

Giá cà phê thế giới hôm nay 13/10/2026: Robusta và Arabica cùng tăng

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới ghi nhận phiên phục hồi ở cả hai dòng sản phẩm chính. Robusta trên sàn London tăng tại tất cả kỳ hạn được khảo sát, còn Arabica trên sàn New York có mức tăng mạnh hơn xét theo tỷ lệ phần trăm.

Giá cà phê Robusta London tăng lên 3.478 USD/tấn

Theo bảng giá cập nhật ngày 13/10, hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 đạt 3.478 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn, tương đương 0,23% so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 9 USD/tấn lên 3.463 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 đạt 3.437 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn.

Đáng chú ý, các hợp đồng giao xa hơn cũng tăng giá. Kỳ hạn tháng 7/2027 tăng 26 USD/tấn, mạnh nhất về mức tăng tuyệt đối trong năm kỳ hạn được khảo sát.

Việc các kỳ hạn cùng tăng cho thấy lực mua đã cải thiện trong phiên gần nhất. Tuy nhiên, giá hợp đồng giao gần vẫn cao hơn hợp đồng giao xa, phản ánh sự khác biệt về cung cầu và kỳ vọng giá theo từng thời điểm giao hàng.

Giá cà phê Arabica New York vượt 290 US cent/pound

Tại sàn New York, Arabica ghi nhận mức tăng rõ rệt hơn Robusta. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 3,65 US cent/pound, tương đương 1,27%, đạt 290,60 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 3,70 US cent/pound lên 283,50 US cent/pound. Các hợp đồng giao tháng 5, tháng 7 và tháng 9/2027 cũng tăng từ 3,40–3,50 US cent/pound.

Giá Arabica tăng trên 1% ở toàn bộ các kỳ hạn trong bảng, vượt tốc độ tăng của Robusta trong cùng lần cập nhật. Diễn biến này phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với triển vọng nguồn cung Arabica từ các quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu được thị trường công bố, sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2025–2026 giảm khoảng 15% so với niên vụ trước, xuống còn 12,65 triệu bao. Xuất khẩu cũng giảm 12%, còn 11,78 triệu bao.

Ở chiều ngược lại, Brazil tiếp tục là yếu tố có thể hạn chế đà phục hồi. Xuất khẩu cà phê nhân xanh của quốc gia này trong tháng 9 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 3,58 triệu bao.

Nguồn hàng từ Brazil giúp giảm bớt áp lực thiếu hụt trên thị trường quốc tế, đồng thời khiến giá cà phê khó duy trì đà tăng mạnh nếu nhu cầu không cải thiện tương ứng.

Yếu tố thời tiết cũng đang được theo dõi sát. Những lo ngại về sự phát triển của hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng tới triển vọng sản xuất tại một số vùng trồng cà phê. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào diễn biến nhiệt độ, lượng mưa và giai đoạn sinh trưởng của cây.

Tại Việt Nam, thị trường đang hướng sự chú ý đến niên vụ cà phê 2026–2027. Nguồn hàng mới, tiến độ thu hoạch và nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ có vai trò quan trọng đối với giá cà phê nhân xô trong những tuần tới.

Dự báo giá cà phê những ngày tới: Có tiếp tục tăng?

Giá cà phê trong nước đang nhận được tín hiệu hỗ trợ từ sự phục hồi của cả Robusta lẫn Arabica trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại tại Tây Nguyên còn tương đối nhỏ, chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng kéo dài.

Trong ngắn hạn, nếu giá Robusta London duy trì sự cải thiện và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu tăng lên, giá cà phê nội địa có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Ngược lại, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới có khả năng tạo sức ép nếu lượng hàng đưa ra thị trường tăng nhanh hơn nhu cầu. Diễn biến xuất khẩu Brazil, tình hình sản xuất Colombia và những thay đổi thời tiết tại các vùng trồng lớn cũng có thể khiến thị trường biến động.

Đối với người trồng cà phê tại Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua tại đại lý địa phương vẫn là thông tin cần được theo dõi trực tiếp, bởi biến động giá kỳ hạn quốc tế không phải lúc nào cũng phản ánh ngay vào giao dịch trong nước.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 13/10/2026 tại Tây Nguyên đã tăng lên vùng 92.500–93.200 đồng/kg, còn thị trường thế giới đồng loạt phục hồi. Diễn biến những phiên tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tốc độ đưa hàng vụ mới ra thị trường và khả năng duy trì lực mua trên hai sàn London, New York.