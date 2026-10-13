Giá cà phê hôm nay 13.10.2026: Đi ngang, cao nhất giữ 93.000 đồng/kg

Sau nhịp phục hồi mạnh rồi đi ngang, thị trường cà phê trong nước tiếp tục ổn định. Mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm hiện dao động từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, trong khi giới giao dịch chờ thêm tín hiệu từ thị trường thế giới.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tiếp tục đi ngang

Giá cà phê hôm nay 13.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày trước. Mức giá trung bình tiếp tục được duy trì ở 93.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giữ nguyên mức 93.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất trong nhóm khảo sát với 92.200 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) duy trì mức 93.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk và Gia Lai, đồng thời nằm trong nhóm có mức thu mua cao nhất.

Như vậy, giá cà phê trong nước hiện dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Việc giá tiếp tục đứng yên cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thăm dò sau chuỗi biến động mạnh đầu tháng 10. Trước đó, giá từng giảm nhanh về quanh 91.000 đồng/kg rồi phục hồi trở lại vùng 93.000 đồng/kg.

Mặt bằng hiện tại chưa quay lại vùng trên 94.000 đồng/kg nhưng việc giữ được mốc 93.000 đồng/kg tại nhiều khu vực cho thấy lực bán chưa tạo thêm sức ép đáng kể trong ngắn hạn.

Thị trường thế giới vẫn là yếu tố quyết định

Theo mức tham chiếu quốc tế gần nhất, cà phê Robusta London kỳ hạn 11.2026 ở mức 3.470 USD/tấn. Kỳ hạn 1.2027 ở 3.454 USD/tấn và kỳ hạn 3.2027 đạt 3.422 USD/tấn.

Ở New York, Arabica kỳ hạn 3.2027 đang được tham chiếu ở mức 279,80 US cent/lb. Kỳ hạn 12.2026 ở 286,95 US cent/lb, trong khi kỳ hạn 5.2027 đạt 276,55 US cent/lb.

Diễn biến gần nhất cho thấy hai dòng cà phê vẫn phân hóa. Robusta có nhịp phục hồi sau chuỗi điều chỉnh, trong khi Arabica chưa thoát hoàn toàn khỏi áp lực giảm.

Đối với thị trường Việt Nam, Robusta London đặc biệt đáng chú ý bởi đây là dòng cà phê chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu. Việc giá thế giới duy trì được vùng trên 3.400 USD/tấn có thể tạo lực đỡ nhất định cho giá thu mua trong nước.

Tuy nhiên, thị trường đang bước sâu hơn vào mùa thu hoạch tại Tây Nguyên. Khi lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường tăng dần, cán cân giữa nguồn cung mới và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp sẽ tác động rõ hơn tới giá.

Giá cà phê có thể tiếp tục giằng co quanh 93.000 đồng/kg

Sau hai ngày duy trì quanh 93.000 đồng/kg, thị trường đang hình thành một vùng cân bằng ngắn hạn. Đây cũng có thể trở thành mốc tâm lý quan trọng trong những phiên tiếp theo.

Nếu Robusta thế giới duy trì đà tích cực, giá trong nước có cơ hội hướng trở lại vùng 94.000 đồng/kg. Ngược lại, nếu giá quốc tế suy yếu trong khi nguồn cung vụ mới tăng nhanh, vùng 92.000 đồng/kg có thể một lần nữa chịu áp lực.

Trong giai đoạn hiện nay, người trồng và doanh nghiệp có xu hướng theo dõi sát diễn biến giá thế giới thay vì đẩy mạnh giao dịch khi xu hướng chưa thực sự rõ ràng.

Vì vậy, giá cà phê trong ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ tương đối hẹp. Những yếu tố cần chú ý gồm giá Robusta London, tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên, lượng hàng đưa ra thị trường và nhu cầu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu.